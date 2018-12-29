"Эльф без юбки" - как окрестили Меланью Трамп в соцсетях

Пользователи интернета вовсю потешаются над внешним видом первой леди США из-за недавних фото и видео с ней.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Неожиданный ракурс обрело схождение четы Трампов с самолета.

На распространенной в интернете видеозаписи с авиабазы Эндрюс, на которой приземлился самолет президента США Дональда Трампа, видно, как они с супругой выходят из самолета.

Меланья Трамп была одета в зеленое пальто и обтягивающие кожаные светло-коричневые брюки. Но многим показалось, что, кроме пальто, на первой леди вообще ничего нет.

Супругу президента США нередко критикуют из-за внешнего вида. В октябре общественность резко отреагировала на Меланью в образе "рабовладельца" во время ее визита в Африку. Отмечалось, что такой наряд и, в частности, круглый широкий шлем в своем гардеробе ранее использовали лишь колонизаторы, хозяева плантаций и рабовладельцы, причем особенно в африканских странах такой костюм воспринимают как символ расового превосходства белых.

Повеселились и любители фэнтези и сказок, сравнившие в соцсетях супруг президента США с… эльфом из-за ее зеленого полупальто.

​В ответ на эти публикации первая леди назвала себя "самым затравленным человеком в мире".