Самые красивые люди 2018 года - видео-рейтинг женщин и мужчин

Французская фотомодель и актриса Тилан Блондо признана самой красивой женщиной мира по версии портала TC Candler.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Развлекательный сайт TC Candler опубликовал свой ежегодный рейтинг 100 самых красивых лиц.

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Каждый год, начиная с 1990 года сайт выпускает свой рейтинг самых красивых лиц уходящего года.

Самой красивой женщиной мира в 2018 году признана французская фотомодель и актриса Тилан Блондо. На втором месте - певица и танцор Tzuyu (Чоу Тсу-ю), а на третьем – израильская модель Яэль Шелбиа.

Прошлогодний лидер, актриса, модель и певица Лиза Соберано, в 2018 году заняла всего четвертую позицию.

В первую десятку попали модель Адриана Мишель и турецкая актриса Ханде Эрчел.

Среди мужчин в этом году критики признали самым привлекательным американского актера, исполнителя роли Аквамена Джейсона Момоа. На втором месте оказался южнокорейский певец и телеведущий Ким Джонг Кук, а на третьем – актер Идрис Эльба.

Также в первую десятку рейтинга попали актер Арми Хаммер, итальянский актер, модель и блогер Марьяно Ди Вайо, певец Шон Мендес.