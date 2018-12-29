Ваш гороскоп-2019 - астрологи назвали знаки Зодиака, которые смогут все

Известные астрологи рассказали о том, какие знаки Зодиака получат от 2019 года все, а каким стоит опасаться вызовов предстоящих 365 дней.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. В 2019 году удача больше всех будет сопутствовать зодиакальным знакам Огня.

Это Овны, Львы и Стрельцы. Именно она будут самыми удачливыми в 2019 году, рассказали опрошенные РИА Новости астрологи.

"Больше всего повезет Стрельцам и Львам. Здесь причина — Юпитер Стрельца, при этом Львам этот фарт достанется летом, в августе, Стрельцам — уже в январе. В принципе, повезет и Овнам в январе-феврале от этого Юпитера", — сказал астролог Павел Чудинов.

Этим знакам будет сопутствовать удача во всех делах, особенно в карьерных и финансовых вопросах, добавила, в свою очередь, астролог Лилия Любимова. Она также назвала еще два удачливых знака — Весы и Водолей.

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"Еще два будут таких достаточно удачливых знака, но немного по-другому, им очень важно не упустить удачу, быть внимательным к знакам судьбы, потому что у них могут быть счастливые шансы, удачные стечения обстоятельств, какие-то неожиданные предложения, — это Весы и Водолей", — пояснила Любимова.

Астролог отметила, что у Тельцов и Раков будет спокойный год, "каких-то сверхрадужных перспектив, как, например, у огненных знаков, не будет".

Новый жизненный цикл начнется у представителей знаков земли, в том числе Козерогов, рассказали астрологи.

"Козероги находятся на границе больших перемен в своей жизни, но эта граница будет проходить два года, то есть у Козерогов в ближайшие год-два сильные изменения жизненных условий. Этот процесс полностью поменяет их жизнь, нужно быть осторожным и терпеливым", — пояснил Чудинов.

Любимова добавила, что Козерогам надо быть аккуратнее в рабочих моментах. Если они планируют занимать какие-то должности, нужно "поменьше об этом рассказывать, их могут подсидеть".

Она также отметила, что осторожными нужно быть Девам, Рыбам и Близнецам, так как год для них будет довольно сложным.

"Представителям этих знаков нужно быть аккуратнее, потому что у них может начаться, <…> как мы называем, негативная полоса в жизни, им нужно следить больше за здоровьем. Им надо поменьше вступать во всякие конфронтации, заранее готовить необходимые отчеты, поаккуратнее быть со всякими судебными делами, штрафы оплачивать", — сказала собеседница агентства.