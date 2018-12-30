Фотофакт: на Аляске открылся ресторан молдавской кухни

В самом северном и крупнейшем штате США внезапно открылся ресторан молдавской кухни.

КИШИНЕВ, 30 дек- Sputnik. В городе Фэрбенкс, который находится в самом центре Аляски, появился ресторан традиционной молдавской кухни.

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Заведение получило название "SOBA". Его интерьер выполнен в традиционном молдавском стиле. Все блюда там готовят по рецептам национальной молдавской кухни.

Это новое для жителей Аляски заведение открыла семейная пара из Молдовы. Алла и Станислав Гуцул. Известно, что они перебрались в США из города Бельцы.

Ресторан - это не первое их дело. До этого, около года назад они открыли магазин, куда поставляли продукты из Молдовы и других европейских стран.

До того, как наши земляки решились на открытие магазина, жители города Фэрбенк были вынуждены ездить за покупками в соседний город Анкоридж.