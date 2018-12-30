Кого Путин не поздравил с зимними праздниками

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений с рождественскими и новогодними праздниками от лица президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
На сайте Кремля отмечается, что лидер России поздравил руководство почти 40 стран.
Поздравления получили в общей сложности более 50 адресатов. Путин также направил поздравления в адрес ряда бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарьи Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.
Путин поздравил с наступающим Трампа, Мэй и королеву Елизавету II, а премьера Канады Трюдо - заодно и с днем рождения. В новогоднем поздравлении Асаду он пообещал поддержку. Поздравил 40 стран. А вот Украина и Грузия в этом году остались без поздравительных телеграмм из Кремля pic.twitter.com/HiEXJabpxC— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 30 декабря 2018 г