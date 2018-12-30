Кого Путин не поздравил с зимними праздниками

Президент России Владимир Путин поздравил с рождественскими и новогодними праздниками руководство почти 40 стран, но кто-то в этот список не попал.

КИШИНЕВ, 30 дек – Sputnik. Лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко не оказалось в опубликованном на сайте Кремля списке поздравлений с рождественскими и новогодними праздниками от лица президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

На сайте Кремля отмечается, что лидер России поздравил руководство почти 40 стран.

Поздравления получили в общей сложности более 50 адресатов. Путин также направил поздравления в адрес ряда бывших глав зарубежных государств и правительств и политических деятелей, в частности Алмазбека Атамбаева, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша-младшего, Романо Проди, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарьи Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шрёдера.