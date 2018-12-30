Путин поздравил президента Молдовы с Новым годом и Рождеством

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik.Традиции дружбы, духовной близости, связывающие народы России и Молдовы и впредь послужат основой для развития сотрудничества обеих стран. Об этом говорится в поздравительном сообщении президента России Владимира Путина Игорю Додону, сообщается на сайте Кремля.

"Поздравляя президента республики Молдова Игоря Додона, президент РФ выразил надежду на то, что традиции дружбы и духовной близости, связывающие народы двух стран, будут и впредь служить основой для развития конструктивного сотрудничества между Россией и Молдавией, а также партнерского взаимодействия на пространстве СНГ", - отмечается в сообщении.

В октябре 2018-го Додон совершил свой первый официальный визит в Россию в качестве президента Молдовы. В ходе встречи с Путиным он заявил, что Россия является стратегическим партнером Кишинева в решении приднестровского вопроса, и подчеркнул, что российские миротворцы - это гарант мира и стабильности в регионе.