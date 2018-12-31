Новый год совсем близко - самые смешные видео

Смотрите подборку забавных видеороликов, в которых главной героиней стала хозяйка следующего года – свинья.

Кажется, именно подобным образом приходит Новый год. По крайней мере, так считает автор следующего видео.

А этот будущий хозяин следующего года очень любит ананасы.

Вот еще один любитель поесть, только он слишком ленивый. Смотрите сами.

Этот сюжет очень похож на предыдущий тем, что символ 2019 года тоже не слишком подвижен. На попытки пса его поднять, он лишь "отхрюкивается". Что произойдет дальше, увидите, посмотрев ролик.

Вот еще одно "сражение" братьев наших меньших. Здесь, правда, итог уже другой.

А это видео должно напомнить, что Новый год уже совсем близко!

Кабан (Свинья) — двенадцатый по счету знак зодиака олицетворяет животное, относящееся по восточному гороскопу к группе Инь. Лучшее время года для лиц, рожденных под покровительством Свиньи осень, особенно ноябрь месяц, самое удачное время суток с девяти до одиннадцати часов вечера. Цвет знака черный, издревле считающийся показателем чести и достоинства. Также данный цвет означает способность преодолевать препятствия, достигать поставленных целей.