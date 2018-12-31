Маленький авиапассажир разрисовал самолет - видео

Малыш разрисовал сначала спинки кресел в салоне, затем принялся разукрашивать откидной столик. На записи видно, что ребенок сидит возле иллюминатора на коленях у взрослого, который направляет руку мальчика.
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"О да, это особенный способ научить ребёнка уважать чужую собственность", — прокомментировал ролик один из пользователей.
Другие пользователи сравнили этот случай со сменой подгузников на откидных столиках и усаживанием ребёнка на горшок в проходе самолёта.