Маленький авиапассажир разрисовал самолет - видео

Этот ролик возмутил многих пользователей соцсети, они не оценили каракули юного художника.

Малыш разрисовал сначала спинки кресел в салоне, затем принялся разукрашивать откидной столик. На записи видно, что ребенок сидит возле иллюминатора на коленях у взрослого, который направляет руку мальчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Passenger Shaming (@passengershaming) 27 Дек 2018 в 6:20 PST

"О да, это особенный способ научить ребёнка уважать чужую собственность", — прокомментировал ролик один из пользователей.

Другие пользователи сравнили этот случай со сменой подгузников на откидных столиках и усаживанием ребёнка на горшок в проходе самолёта.