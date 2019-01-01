Смотри в оба: астропрогноз на январь 2019 года

Звездный январь стартует не с самых лучших энергий. 6 января – Новолуние и Солнечное затмение. Само по себе Новолуние довольно мощный источник негативной энергии, а тут еще прибавляются и негармоничные энергии Солнечного затмения.

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Какую технику безопасности следует соблюдать? Главное, беречь здоровье. В Новолуние наш иммунитет на нуле и организму трудно бороться с любой заразой. Ничего нового не начинать, за руль не садиться, у водителей не адекватная реакция. А энергии солнечного затмения проявляются в нашем раздражительном состоянии на внешние факторы. Нам не нравится погода, неожиданно возникает желание высказать соседу все свои "фе". И вообще, все и вся против нас! Вот когда мы сдаем экзамен на терпение и терпимость. Не гасите свою улыбку, проявите такт и дипломатию буквально со всеми и во всем. Победа за вами, а не за факторами затмения.

Начинается январь с затмения и почти завершает тоже с затмения. 21 января будет Полнолуние и Лунное затмение.

Ну, вроде бы, мы уже знаем, как себя вести в Полнолуние – не использовать в своей деятельности (если это возможно) режущие, колющие инструменты, так как любая царапина может дать обильное кровотечение, ничего нового не начинать, за руль как и при Новолуние лучше не садиться. А вот как противостоять негативу лунного затмения? Если Солнечное действует на нас извне, то лунное – изнутри.

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Самое страшное что блокируется сознание, и разблокируется подсознание. Человек может натворить такое, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Особое внимание будет требоваться к людям с психическими заболеваниями.

Стоит избегать любых скоплений людей.

P.S. И Солнечное и лунное затмение начинает действовать на нас за день до и в течение дня после своего явления.

А вот особо опасные дни этого месяца, когда могут быть обманы, искушения, провокации. Я не хочу утруждать вас символами этих дней, просто занесите их в ваш еженедельник и, планируя дела, учитывайте: 2, 5, 13, 19, 23, 31 января.

А теперь посмотрим на наш астрологический светофор, когда он нам включает красный свет для определенных дней, а когда зеленый.

Красный: 5, 6, 12, 13 января – к зубному и протезисту лучше не обращаться.

27, 28 января – ничего из новой одежды и обуви не покупать и, в эти же дни обнов не одевать.

Зеленый: 7, 8 января – покупаем всю электронную технику или отдаем ее в ремонт. А женщины могут покрасить волосы, цвет будет стойкий и замечательный.

23, 24 января – для проведения генеральной уборки, посещения косметического салона, бани, бассейна. Наша кожа с благодарностью примет все эти процедуры.

25, 26 января – смело идите к парикмахеру, прокалывайте уши и записывайтесь к зубному.

12, 13, 22, 29, 30 января – мужчины, это ваши дни для покупки автотехники, ремонта, обмена и т.п.

Наш светофор напоминает, что для тех, кто хочет расстаться с сигаретой, вредной привычкой (любой), словами паразитами, приходит на помощь ущербный четверг. В январе это – 3 января. В этот день надо просто себе приказать: "я выкуриваю последнюю сигарету" или "моя речь больше не содержит ненормативной лексики" и т.п.

Формулировка должна быть четкой, ясной, как приказ военачальника. Космос с удовольствием вам поможет в его выполнении.

4 января будет полон благодатной энергии 28-го лунного дня. Его символ – Лотос. Посвятите его всему прекрасному – музыке, стихам. В природе в этот день тоже найдите что-то светлое и чарующее. Поверьте, гармония которую вы в себе поселили, поможет вам быть в прекрасном настроении. А это, в первую очередь – здоровье.

Света и любви!