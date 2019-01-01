Авто-везунчики 2019 года – самый точный гороскоп

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Осмотрительная, заботливая и внимательная хозяйка 2019-го года – Желтая Свинья не любит излишней суеты. Это касается и ситуации на дорогах. В наступающем году звезды советуют автомобилистам еще более внимательно соблюдать правила дорожного движения. Во многих случаях это поможет избежать внезапных проблем.

Козерог

Год начнется с неспешных поездок на короткие расстояния. Вплоть до весны ситуация у Козерогов-автоводителей будет складываться вполне монотонно. Любимая машина не подведет: обращаться за услугами в автосервис практически не придется. Апрель будет богат на впечатления. Некоторые Козероги отправятся в дальнюю поездку, причем на вполне приличное расстояние. Определенный риск может быть связан с быстрой ездой. Как бы Козерогам не хотелось прибавить газа на зарубежных автобанах, звезды советуют отказаться от опасной затеи.

Водолей

Весь год Водолеи будут прокладывать новые для себя маршруты. Особенно это касается тех, чей водительский стаж не превышает одного-двух лет. Пришло время почувствовать себя опытным водителем. Остерегаться подвоха стоит ночью. На дальних маршрутах проверенный автомобиль внезапно может дать сбой. Всем Водолеям, вне зависимости от водительского стажа, лучше отказаться от поездок в непогоду. Самый верный способ избежать неприятностей на дороге это – проявлять предельную внимательность. Природная осторожность Водолеев послужит добрую службу в наступающем 2019 году.

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Рыбы

Некоторые представители этого знака Зодиака не так давно стали мечтать о покупке нового автомобиля. Мысли материальны, это правило Рыбы хорошо знают. Для того чтобы достичь желаемого, им нужно будет изрядно постараться. Хорошим финансовым подспорьем станут дополнительные подработки. Рассчитывать на покупку новой машины Рыбы смогут не раньше, чем к концу года. За то это будет автомобиль мечты. При оформлении сделки звезды советуют быть очень внимательными. Особенно если машину продают по подозрительно низкой цене.

Овен

Все внимание на дорожное покрытие! Ямы и ухабины – единственная проблема, которая может доставить неприятности в наступающем году Овнам-водителям. В остальном езда за рулем будет приносить только удовольствие. Пробки перестанут раздражать, потому что представители этого знака чудесным образом в них практически не попадут. С хамами на дорогах тоже почти не придется сталкиваться. Свой автомобиль Овны будут холить и лелеять. Это сильно обрадует владельцев автосервисов. Поберегите свой кошелек, деньги вам пригодятся на увеселительные поездки.

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Телец

Ездить в наступающем 2019 году придется очень много. Будет много дел, которые потребуют Вашего непосредственного участия и навыков вождения. Тельцы будут помогать всем – родственникам, друзьям и просто соседям. В какой-то момент некоторые представители этого знака устанут и даже захотят на время пересесть на общественный транспорт. Впрочем, сделать это не получится. Слишком уж Тельцы любят дорогу, поэтому "крамольные" мысли быстро отодвинут в сторону.

Близнецы

Шум мотора, спидометр на пределе возможностей. Близнецам только дай погонять. Свою страсть к быстрой езде представители этого знака Зодиака сполна удовлетворят в наступающем 2019 году. За рулем Близнецы будут чувствовать себя уверенно, никакая опасность им не грозит. А вот настоящий стресс они испытают, если их остановит за превышение скорости дорожная полиция. Из-за этого есть шанс получить неприятности с законом. Будьте бдительны на дорогах, внимательно следите, где есть камеры и патрульные машины. В целом год удачен для загородных поездок.

Рак

Дом-работа, работа-дом. Это основной маршрут для Раков в 2019 году. Полное спокойствие и отсутствие драйва даже понравится представителям этого знака Зодиака. Они слишком много времени провели за рулем в 2018-м. В год Желтой Свиньи Раки проведут много времени в автосервисе. Одни займутся решением давно накопившихся проблем. Другие захотят улучшить некоторые характеристики своей машины. Поездка на собственном автомобиле в страны ближнего зарубежья может состояться в августе. Раки примут спонтанное решение о коротком отпуске в кругу семьи и друзей.

Лев

Львы в наступающем году сделают упор на комфортную езду. Те, кто располагает дополнительными средствами, купят новую машину с дополнительными "наворотами". Эстетичный внешний вид, вместительность и престижность марки – эти характеристики Львы в машинах ценят прежде всего. Настоящее удовольствие принесет езда в одиночестве. Представителям этого знака Зодиака частенько придется отправляться в незапланированные поездки. Стоит быть особенно внимательными во время крутых спусков и поворотов.

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Дева

Представители этого знака Зодиака – отличные водители. Некоторым умение управлять автомобилем буквально дано свыше. Даже не зная всех правил, они интуитивно в любой ситуации поступают так, как это нужно. Звезды советуют быть внимательными на парковках. Случайные царапины, сделанные чужой машине по невнимательности, могут доставить массу хлопот. За рулем в 2019-м не стоит слишком погружаться в свои мысли. Малейшая невнимательность может обернуться легким, но крайне неприятным ДТП.

Весы

Постарайтесь попасть в ряды спокойных и ответственных водителей. Это избавит от всяческих рисков. Весам в 2019 году придется регулярно пользоваться правилом трех Д, которое расшифровывается как Дай Дорогу Дураку. Уступчивость на проезжей части поможет избежать столкновений. В целом год за рулем будет спокойным и приятным. Весы смело могут планировать путешествия на личном автомобиле. Дорога доставит удовольствие, время радом с веселыми попутчиками пролетит незаметно.

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Скорпион

Звезды советуют быть внимательными к пешеходам. Риски повышаются в ночное время в холодный период года. Из-за плохого освещения и темной верхней одежды, придется внимательно вглядываться в силуэты пешеходов. Пик автомобильной активности у Скорпионов придется на июль. Частые поездки будут связаны с новыми рабочими планами, которые постараются воплотить в жизнь представители этого знака Зодиака. Те Скорпионы, которые не слишком сильны в вождении, в 2019-м смогут подтянуть свои навыки. Звезды обещают им несколько спонтанных поездок за рубеж. В этом случае важно иметь напарника, который подменит за рулем в случае усталости.

Стрелец

Поберегите нервы. Не стоит слишком болезненно реагировать на тех, кто бесцеремонно нарушает ПДД. Стрельцы любят езду по правилам, и этому кредо не будут изменять в 2019 году. Серьезных поводов для стрессов у представителей этого знака Зодиака не будет. Машина не потребует серьезных вложений. Мотор и ходовая будут работать как швейцарские часы. Ваше умение ухаживать за автомобилем оценят окружающие. Некоторым Стрельцам даже предложат выгодную цену за железного коня. Подумайте, предложение, действительно, может быть очень выгодным.