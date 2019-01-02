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Владимир Путин.

В Британии нашли в новогоднем обращении Путина "вызов" Западу

© Sputnik / Алексей Никольский
В мире
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Британский таблоид почему-то возмутили слова главы российского государства о необходимости единства и сплочения.

КИШИНЕВ, 2 янв – Sputnik. Британский таблоид Daily Star характеризовал слова новогоднего поздравления президента России Владимира Путина как "вызывающее обращение к Западу" и связал ряд высказываний главы государства с делом Скрипалей, сообщает ИноTV.

Свечи
© Sputnik / Yana Zaharova
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Поводом для "высасывания из пальца"  якобы нового "вызова" Западу со стороны главы российского государства стали его слова о необходимости единства и сплочения граждан России для решения стоящих перед страной задач. Далее таблоид приводит цитату президента.

"Помощников у нас никогда не было и не будет. И поэтому нам важно быть сплоченной, единой, сильной командой. И пусть дружба и добрые надежды, которые объединяют всех сейчас, сопровождают нас в будущем, помогают в работе, в достижении общих целей. Нам предстоит решить немало насущных задач в экономике, науке и технологиях, в здравоохранении, образовании и культуре. И главное — шаг за шагом добиваться повышения благосостояния и качества жизни, чтобы все граждане России, каждый из нас уже в наступающем году почувствовал перемены к лучшему", - отметил Путин в традиционном новогоднем обращении главы государства к народу.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik / Aleksey Nikolsky
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"Вызывающее заявление" Daily Star связывает с ухудшением отношений России и Запада в 2018 году из-за отравления Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери. Таблоид напоминает, что премьер Великобритании Тереза Мэй обвиняла в этом покушении Россию, Москва же эти обвинения отвергает.

В погоне за сенсацией

Британские СМИ неоднократно публиковали информацию касательно инцидента в Солсбери, которая впоследствии не подтверждалась. Так, The Sun писала, что Скрипали отравились гречкой, содержавшей нервно-паралитическое вещество. В свою очередь, Daily Mail выпустила материал, в котором сообщалось, что главной подозреваемой в преступлении является женщина, сообщает РИА Новости.

Твиттер-подтасовка

МИД Великобритании в конце марта написало в твиттере, что специалисты из лаборатории в Портон-Дауне точно установили российское происхождение отравляющего вещества. В этом убеждал общественность и занимавший тогда пост главы внешнеполитического ведомства Борис Джонсон. Позднее в самой лаборатории заявили, что не смогли определить источник яда. После этого твит Форин Офиса исчез.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

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Теги:
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