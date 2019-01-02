Стало известно, что произойдет с Украиной в 2019-м году

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Украине в 2019-2020 годах предстоит выплатить по госдолгу 17 миллиардов долларов, эта сумма практически равна золотовалютному резерву страны, пишет РИА Новости.

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что график выплат по внешним долгам напряженный, но рассчитывают, что при продолжении сотрудничества с МВФ Киеву удастся их осуществить.

Регулятору удалось накопить к началу 2019 года в резервах более 20 миллиардов долларов, в том числе благодаря первому траншу от МВФ по новой кредитной программе, а также донорской помощи Всемирного банка (ВБ) и Еврокомиссии. Центробанк рассчитывает, что дальнейшее сотрудничество с МВФ станет "подушкой безопасности" для Киева и поможет сохранять золотовалютные резервы на таком же уровне, несмотря на предстоящие выплаты.

При этом мнения политиков и экспертов относительно необходимости дальнейших кредитных вливаний в страну разделились. С одной стороны, они утверждают, что Киеву необходимо соскочить с "кредитной иглы", а страна может сама справиться с экономическими трудностями, с другой стороны — бытует мнение, что на Украине будет объявлен дефолт.

Выплаты в 2019 году

Выплаты по долгам Украине предстоят уже в первые месяцы года. В частности, в январе Минфин должен погасить валютные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), основными держателями которых являются госбанки Ощадбанк и Укрэксимбанк, на 300 миллионов долларов. По мнению экспертов, это погашение будет усложнено тем, что в марте и апреле эти госбанки планируют погасить свой долг по еврооблигациям на общую сумму в 800 миллионов долларов.

При этом первая пиковая выплата долгов ожидает Киев в феврале, страна должна заплатить 1,7 миллиарда долларов, включая 725 миллионов, которые Минфин привлек в августе 2018 года от размещения еврооблигаций под 9,2% годовых. При этом эксперты отмечают, что именно еврооблигации станут основной долговой нагрузкой для страны в 2019 году.

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Также 1 марта Украина должна будет выплатить традиционный купон по евробондам на 444 миллиона долларов, а в мае — погасить один миллиард долларов, полученных еще в 2015 году под госгарантии США.

Еще одна большая выплата ожидает Киев в сентябре. Правительство должно будет погасить 0,7 миллиарда долларов еврооблигаций и заплатить 600 миллионов долларов по ранее взятым кредитам МВФ. Кроме того, столько же в сентябре необходимо будет потратить на погашение процентов по другим выпускам евробондов.

В министерстве финансов Украины считают, что текущий год станет крупнейшим вызовом в истории страны в вопросе выплаты долгов. Госбюджет на 2019 год предусматривает, что более 15 миллиардов долларов в этом году будут потрачены на уплату внутренних и внешних долгов, из них более шести миллиардов долларов — выплаты по внешнему долгу.

Вину за накопленные долги нынешняя украинская власть перекладывает на предыдущее руководство страны. Президент и премьер неоднократно заявляли, что Киеву необходима помощь МВФ для того, чтобы страна могла рассчитаться с долгами. В связи с этим в 2014 году украинские власти договорились с фондом о выделении Киеву 17,5 миллиарда долларов в рамках четырехлетней программы с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).

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Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом, о чем официально заявил президент Украины Петр Порошенко, а Минфин и вовсе заговорил об угрозе дефолта в случае отсутствия кредитования.

Помощь доноров

Совет директоров МВФ в конце декабря утвердил новую кредитную программу stand-by для Киева, согласно которой Украина получит 3,9 миллиарда долларов. Срок ее реализации составляет 14 месяцев. При этом 1,4 миллиарда долларов по решению фонда были выплачены в декабре 2018 года, а остальные средства станут доступны по итогам полугодовых обзоров.

Практически одновременно с МВФ решение о кредитовании Украины принял и совет директоров ВБ. В частности, банк решил предоставить Киеву финансовую гарантию на 750 миллионов долларов. В банке заявили, что гарантии выданы на поддержание важных реформ в банковской сфере, для борьбы с коррупцией, для развития сельскохозяйственных земель, на проведение пенсионной реформы, а также для субсидирования коммунальных услуг и на здравоохранение. При этом банк добавил, что гарантии помогут Украине привлечь в бюджет около одного миллиарда долларов на международных рынках.

Кроме того, в начале декабря Киев получил в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи от Еврокомиссии транш на 500 миллионов евро. Соответствующая программа была подписана между Украиной и Евросоюзом в середине сентября, ее общий объем составляет один миллиард евро, а средства выделяются в обмен на выполнение определенных условий.

По данным Министерства финансов Украины, на конец октября 2018 года госдолг Украины составлял 74,3 миллиарда долларов. По словам украинского премьера Владимира Гройсмана, Киеву предстоит выплатить в ближайшие пять лет 33 миллиарда долларов. При этом госбюджет на 2019 год предусматривает возможность осуществления заимствований на внутреннем и внешнем рынках на 375 миллиардов гривен (13,5 миллиарда долларов).

Риски невыплаты долгов остаются

После того как Киев получил транш от МВФ, Нацбанк Украины заявил, что золотовалютные резервы страны достигли пятилетнего максимума и составили 20,1 миллиарда долларов. При этом регулятор рассчитывает, что в 2019 году, когда придется "платить по счетам", резервы сохранятся на уровне 20 миллиардов долларов. Вместе с тем Центробанк признает, что даже при условии дальнейшего плодотворного сотрудничества с МВФ риски несоблюдения Киевом запланированных объемов выплат по долгам сохраняются.

"Если Украина будет выполнять программу, то риск недостатка финансирования существенно снизится", — говорится в отчете регулятора.

Поэтому, по данным НБУ, ключевой вызов на следующий год — привлечение достаточных ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства, график выплат по которым "достаточно напряженный, но управляемый, при условии продолжения сотрудничества с МВФ".

Регулятор также отметил, что средства, полученные от ВБ и Евросоюза, пойдут на нужды госбюджета, однако их, по прогнозам Центробанка, будет недостаточно. Чтобы полностью покрыть потребности в финансировании, правительство будет вынуждено размещать еврооблигации, а также активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке.

"Стоимость новых рыночных заимствований высока. Ситуацию на мировых рынках долгового капитала нельзя назвать благоприятной, кроме того, положение Украины затрудняют двойные выборы следующего года. Как показали размещение еврооблигаций Украины в октябре и отложение размещения корпоративных еврооблигаций "Нафтогаза" в ноябре, инвесторы уже сейчас требуют значительную премию за риск", — пояснили в Нацбанке.

Нагнетание или реальная угроза

Многие украинские политики и эксперты неоднократно заявляли, что Украине пора слезать с "кредитной иглы". Они указывали, что Киев может обойтись без новых дорогих кредитов МВФ.

"Я считаю, что это не подарок, потому что кредиты надо отдавать. Кредит — это не подарок, это результат неудачной политики правительства, которое провалило поддержку реального сектора экономики и пытается показать стране, что ей нужно выживать за счет кредитов, а не за счет собственной экономики, собственных предприятий", — заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат межфракционного объедения "Оппозиционная платформа — за жизнь" Юрий Бойко после того, как появилось официальное подтверждение получения Киевом первого транша по новой кредитной программе.

Украинский экономический эксперт Александр Охрименко считает заявления руководства Нацбанка Украины о сумме предстоящих выплат по госдолгам и наличием рисков "нагнетанием истерии". По его словам, Украина должна будет погасить в 2019-2020 годах десять миллиардов долларов внешних долгов, а внутренний будет рефинансирован.

"Во-первых, сумма не 17 миллиардов долларов. Смолий (глава НБУ - ред.), как всегда, наврал. Всего нам надо будет погасить в 2019 году шесть миллиардов долларов, а в 2020 году — три миллиарда долларов. Он посчитал те долги, которые надо погасить самому себе. Смолий просто нагнетал ситуацию и хотел показать свою важность и значимость, потому что проблемы нет, но надо было щеки надуть", — сказал Охрименко в комментарии РИА Новости.

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Экономист объяснил, что облигации внутреннего госзайма находятся на балансе Центробанка и они не будут погашаться. Охрименко также отметил, что дальнейшая ситуация с погашением долгов Украины зависит от предстоящих в 2019 году парламентских и президентских выборов, а также от того, кто будет возглавлять правительство и Центробанк. При этом эксперт считает, что Киев мог бы обойтись без новой кредитной программы.

Директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко считает, что над Украиной нависла реальная угроза дефолта в следующем году и полученные донорские средства не спасут страну.

"Будет дефолт в середине года. Полученные средства не помогут, они смягчат ситуацию во время избирательной кампании (на выборах президента Украины - ред.), чтоб не было особого конфликта между противоборствующими сторонами — Порошенко и Юлией Тимошенко", — сказал он.

При этом Небоженко прогнозирует, что дефолт наступит к лету 2019 года независимо от того, кто будет избран президентом Украины, и в стране будет техническое правительство. "Это не что иное, как усиление внешнего управления страной, которая не может никак определиться, она с Кремлем или с Западом", — отметил он.

О дефолте как инструменте выхода из кризиса ранее заявил и украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью YouTube-каналу KishkiNa. "А чем дефолт плох? Посмотрите на Грецию, какие они красавцы. Сказали, 500 миллиардов не вернем и все, до свидания. Я считаю, что его (дефолт - ред.) надо было применять еще в 2014 году", — сказал он.

По его словам, "дефолт еще никому никогда не навредил". При этом бизнесмен считает сотрудничество с МВФ пагубным для Украины.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко также отметил, что суммы выплат, которые Киеву необходимо осуществить в валюте в 2019 году, критичны для страны. "Фактически мы должны вернуть около 6,7 миллиарда долларов в 2019 году. Эта сумма критическая, если сравнивать ее с нашим ВВП и объемом золотовалютных резервов", — заявил он.

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Вместе с тем, по его словам, гигантских проблем до конца 2019 года на Украине не будет, в случае продолжения сотрудничества с МВФ по новой программе.

"Однако я не считаю, что оно будет продолжено. Прямо перед выборами вряд ли власти будут делать такие непопулярные меры, как, например, дополнительное увеличение тарифов на газ (одно из требований МВФ - ред.). Вряд ли власть будет предпринимать активные попытки борьбы с коррупцией, что также одно из требований МВФ, вряд ли будет проведена приватизация. Вот почему я считаю, что программа сотрудничества с МВФ не будет доведена до логического конца", — пояснил Устенко.

Эксперт прогнозирует, что в случае прекращения сотрудничества с МВФ Киев попытается выйти на внешние рынки заимствования и взять дорогие кредиты.