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Пока вы спали: ночное ДТП в Кишиневе, госпитализация Дроздова и освоение Луны

CC0 / Pixabay / hioahelsefag
В мире
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Жуткая авария произошла этой ночью в Кишиневе.

Трубы для строительства газопровода Северный поток-2
© Photo: Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
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Видео очевидцев было опубликовано в группе "Город без маршруток! Водители помогают пешеходам".

Свидетели утверждают, что автомобиль марки Volkswagen Golf вышел на обгон, водитель не справился с управлением и столкнулся с другими автомобилями. Всего в ДТП было повреждено четыре автомобиля. Речь идет о Honda, BMW, Volkswagen и Toyota.

На место ДТП прибыли врачи и спасатели со спецоборудованием. Правоохранительным органам предстоит установить обстоятельства и виновника ДТП.

Судя по опубликованному ролику, автомобиль марки Volkswagen Golf оказался разбитым всмятку, водителя увезла скорая. Погибли два человека - молодой парень и его девушка. 

Освоение Луны

Китайская беспилотная станция "Чанъэ-4" совершила мягкую посадку в районе Южного полюса Луны. Это первый космический аппарат, прилунившийся на обратной стороне спутника Земли. Связь с ним поддерживается через орбитальный ретранслятор "Цюэцяо".

На борту станции находится луноход, который обследует место посадки, проведет геологические и астрофизические эксперименты, опыты по выращиванию живых организмов в условиях малой силы тяжести, сообщает РИА Новости.

Телеведущий Николай Дроздов попал в больницу

Несчастный случай произошел с Дроздовым 2 января. Его жена рассказала, что он упал во время зарядки и получил травмы — ушибы и перелом ребра. Прибывшие на место медики решили госпитализировать 81-летнего биолога.

Этот день в истории: 3 января>>>

Сам Дроздов отметил, что довольно часто травмируется.

"Ничего страшного, скоро заживет. Завтра уже уеду из больницы, здесь только для анализов", — успокоил он телезрителей.

По предварительной информации, телеведущий планирует выписаться, как только медики разрешат ему лечиться дома. 

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