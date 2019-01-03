В США умер последний аниматор "золотого века" Disney

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Последний аниматор "золотого века" студии Walt Disney Дон Ласк умер в США на 106-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Уточняется, что Ласк скончался 30 декабря в доме престарелых в Калифорнии.

Ласк работал в студии Walt Disney с 1933 по 1960 год и принимал участие в создании таких мультфильмов как "Пиноккио"(1940) , "Бэмби"(1942), "Золушка"(1950), "Алиса в стране чудес"(1951), "Питер Пэн"(1953), "101 далматинец" (1961) и другие.

После ухода из Disney он присоединился к анимационной студии режиссера Билла Мелендеса, где работал над созданием мультфильмов "Снупи, вернись домой" и "Мальчик по имени Чарли Браун".

Американская студия The Walt Disney Company была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений.