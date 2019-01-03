19:40 03 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.11
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.62
Поиск
Кинопленка, архивное фото.

В США умер последний аниматор "золотого века" Disney

CC0 / Pixabay / dansamu
В мире
Получить короткую ссылку
54 0 0

Художник-мультипликатор создал одни из самых знаменитых картин прославленной компании.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Последний аниматор "золотого века" студии Walt Disney Дон Ласк умер в США на 106-м году жизни, сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его сына.

Уточняется, что Ласк скончался 30 декабря в доме престарелых в Калифорнии.

Ласк работал в студии Walt Disney с 1933 по 1960 год и принимал участие в создании таких мультфильмов как "Пиноккио"(1940) , "Бэмби"(1942), "Золушка"(1950), "Алиса в стране чудес"(1951), "Питер Пэн"(1953), "101 далматинец" (1961) и другие.

Давид Черкасский
© Photo: Facebook / Давид Черкасский
Умер создатель культовых мультфильмов

После ухода из Disney он присоединился к анимационной студии режиссера Билла Мелендеса, где работал над созданием мультфильмов "Снупи, вернись домой" и "Мальчик по имени Чарли Браун".

Американская студия The Walt Disney Company была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Это одна из крупнейших компаний в США и один из мировых лидеров индустрии развлечений.

По теме

Такого в Кишиневе больше нет: как дети нашего города создавали мультфильмы
Назад в "Простоквашино": когда выйдет новая серия любимого мультфильма
Слащева: российские мультфильмы любят и за рубежом
Теги:
смерть, Уолт Дисней, аниматор
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Винтаж, и не только: как выглядят новогодние игрушки разных лет
Битва Дедов Морозов.
Порвали бороды, набили шишки: что делают Санта Клаусы, когда приходит похмелье - видео
Новогодние рекорды
У Нового года есть свои рекорды - самые длинные гирлянды и дорогие елки

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться