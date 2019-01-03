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Пейзаж Антарктиды.

Группе ученых удалось добраться до одного из самых загадочных озер

© Sputnik / В. Чистяков
В мире
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Изучение озера Мерсер позволит ученым заполнить важный пробел в понимании истории Антарктики.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Группа ученых из международного проекта SALSA сумела достичь загадочного озера Мерсер, которое расположено подо льдами Антарктики на глубине более одного километра, об этом сообщает РИА Новости

По заявлению специалистов, исследование подледного озера площадью 140 квадратных километров — одного из 400, обнаруженных в Антарктике, — даст редкую возможность для изучения биологии и химии наиболее изолированных экосистем Земли.

Отмечается, что ученые смогли достичь озера при помощи буровой установки высокого давления с использованием горячей воды. На данный момент специалисты готовят аппаратуру для подробного изучения структуры воды озера, а также записи видео непосредственно в водоеме.

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Хотя большая часть первичных анализов будет проводиться на месте, подробное исследование добытых образцов, вероятно, займет долгие годы, отмечает портал. При этом специалисты допускают возможность обнаружения форм жизни, "которые не видели Солнца веками".

"Мы не знаем, что найдем. Мы только учимся, это всего лишь второй раз, когда было сделано подобное", — заявил Джон Приску, ученый из Университета штата Монтана и главный научный сотрудник SALSA.

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По его словам, изучение озера Мерсер позволит ученым заполнить важный пробел в понимании истории Антарктики.

Ранее международная исследовательская группа обнаружила подо льдами Восточной Антарктиды большой источник геотермального излучения, который может быть причиной таяния ледниковых щитов.

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Теги:
озеро, ученые
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