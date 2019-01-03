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Киев.

Названо политическое будущее Украины в 2019-м году

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Эксперт рассказал о политическом будущем соседней страны в наступившем году.

КИШИНЕВ, 3 янв - Sputnik. Украину в этом году ждет политическая турбулентность из-за президентских и парламентских выборов, после которых высока вероятность существенных изменений в руководстве страны, считает украинский политолог, глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Об этом сообщило РИА Новости

"Лихорадка выборов обусловит высокий уровень политической турбулентности и конфликтности. По результатам выборов с высокой вероятностью нас ожидают существенные изменения в руководстве страны. Вопрос только в том, насколько кардинальными они будут", - написал Фесенко в Facebook. По его мнению, второго тура голосования на президентских выборах не избежать.

При этом, по мнению эксперта, "весьма вероятны попытки протестных акций, как в ходе избирательной кампании, так и по результатам первого и второго тура выборов", однако "новый большой майдан" вряд ли будет.

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве.
© Sputnik / Stringer
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"Прозападная ориентация внешней политики Украины почти наверняка сохранится при различных исходах президентских выборов, но ее стилистика и тактика может заметно измениться в зависимости от личности нового президента Украины. Этот фактор будет существенно влиять и на переговоры по Донбассу", - отмечает политолог.

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Результаты выборов президента существенно повлияют на ход парламентской избирательной кампании, полагает Фесенко.

"Весьма вероятно, что новый состав парламента будет более раздробленным в партийном отношении, чем нынешняя Верховная рада. По данным социологов, пятипроцентный избирательный барьер могут преодолеть 7-8 политических партий. Обновленный депутатский корпус будет и более поляризованным", - добавил он.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, парламентские - запланированы на осень.

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Теги:
политика, прогноз, Украина
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