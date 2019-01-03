Рыбаки сняли на видео самую большую рыбу на планете

Запись, на которой видно, как огромная рыба плавает недалеко от рыболовецкого судна, появилась в сети.

КИШИНЕВ, 3 янв – Sputnik. Китовая акула, длина которой достигает шести метров, дрейфовала вокруг рыбацкой лодки в районе Форт-Пирса в американском штате Флорида. Экипаж в это время снимал морское животное на смартфоны, пишет Fox4now.

Китовые акулы считаются самыми большими рыбами в мире. Они довольно безопасны и питаются планктоном.

"Я услышал про китовую акулу, но подумал, что это шутка, - сказал местный капитан Алек Лудакис. - За 31 год я видел их только три раза у нашего побережья, это очень редкое явление".