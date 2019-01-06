Пока все спали: трагедия на охоте в Молдове и бронза сборной России по хоккею

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Трагедия на охоте произошла в Криулянском районе.

Местный житель случайно застрелил собственного дядю. В полиции заявили, что погибшего на охоте не ждали. Он пришел, никого не предупредив. Председатель охотничьего коллектива выстрелил, не заметив его за кустом. Ранение в голову было смертельным. В полиции также заявили, что стрелявший и жертва - члены общества охотников и оружием владели на законных основаниях. Обстоятельства происшествия выясняются.

Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США

Директор НАСА Джим Брайденстайн отменил приглашение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США из-за позиции ряда политиков, сообщает РИА Новости.

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Брайденстайн заявил, что, по мнению многих членов сената, приглашение Рогозина — "не очень хорошая идея".

"И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение", — добавил глава НАСА.

Визит был запланирован на февраль, но НАСА проинформировало "Роскосмос" о переносе поездки на неопределенный срок.

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Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что поездка Рогозина может быть полностью отменена, а не отложена из-за позиции "определенных политических кругов". В "Роскосмосе" заявили, что ждут от НАСА разъяснений.

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Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею

Сборная России обыграла швейцарских соперников в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею.

Встреча состоялась в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу россиян. Три гола забил Кирилл Слепец (пятая, 47-я и 58-я минуты), остальные два - Никита Шашков (14-я минута), Клим Костин (33-я).

Среди швейцарцев отличились Валентин Нассбаумер (25-я минута) и Янник Брюшвайлер (36-я).

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