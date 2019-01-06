Пока все спали: трагедия на охоте в Молдове и бронза сборной России по хоккею

КИШИНЕВ, 6 янв - Sputnik. Трагедия на охоте произошла в Криулянском районе.
Местный житель случайно застрелил собственного дядю. В полиции заявили, что погибшего на охоте не ждали. Он пришел, никого не предупредив. Председатель охотничьего коллектива выстрелил, не заметив его за кустом. Ранение в голову было смертельным. В полиции также заявили, что стрелявший и жертва - члены общества охотников и оружием владели на законных основаниях. Обстоятельства происшествия выясняются.
Глава НАСА объяснил отмену визита Рогозина в США
Директор НАСА Джим Брайденстайн отменил приглашение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США из-за позиции ряда политиков, сообщает РИА Новости.
Брайденстайн заявил, что, по мнению многих членов сената, приглашение Рогозина — "не очень хорошая идея".
"И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение", — добавил глава НАСА.
Визит был запланирован на февраль, но НАСА проинформировало "Роскосмос" о переносе поездки на неопределенный срок.
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Источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что поездка Рогозина может быть полностью отменена, а не отложена из-за позиции "определенных политических кругов". В "Роскосмосе" заявили, что ждут от НАСА разъяснений.
Сборная России завоевала бронзу МЧМ по хоккею
Сборная России обыграла швейцарских соперников в матче за бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею.
Встреча состоялась в канадском Ванкувере и завершилась со счетом 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) в пользу россиян. Три гола забил Кирилл Слепец (пятая, 47-я и 58-я минуты), остальные два - Никита Шашков (14-я минута), Клим Костин (33-я).
Среди швейцарцев отличились Валентин Нассбаумер (25-я минута) и Янник Брюшвайлер (36-я).
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