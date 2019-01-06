ФБР и Гражданская война - самые неожиданные явления Санта Клауса в истории

Дед Мороз "родился" в результате благотворительности известного малоазийского епископа, а Санта Клаус стал самым популярным американским бойцом в двух войнах.

КИШИНЕВ, 6 янв – Sputnik, Нику Гончар. Дед Мороз и всего его "родственники" – это не только традиция, но еще и примечательные страницы истории. Вот лишь несколько примеров.

Рядовой Клаус

В 1863 году, когда в США шла Гражданская война, армия северян, пользуясь моментом, решила применить на пользу своему делу самый популярный в обществе персонаж – Санта Клауса. Тем более, что близилось Рождество.

Сказочный старик в одежде, украшенной звездами, появился на обложке журнала. Иллюстрация в целом демонстрирует явные симпатии армии севера со стороны сказочного деда.

© Photo: http://neobychno.com Иллюстрация времен Гражданской войны в США

Американский Санта Клаус ходил и под пулями, в том числе и во время Второй мировой войны. Прихватив мешок с оружием и автомат, Санта надевает на голову каску, как бы оставляя шапку в подарок детям США.

© Photo: neobychno.com Иллюстрация "Санта Клаус ушел на войну"

А еще у американцев существуют поверье, что все афроамериканцы, наряжающиеся в костюмы Санта Клауса и расхаживающие по улицам, – это переодетые агенты ФБР, следящие за порядком на праздники. Ведь ежегодно 20 тысяч сотрудников Федерального бюро расследований надевают красные шапки и общаются с детьми.

Дед, подарки и чулок

Известно, что прототип сказочного дела – святитель Николай, живший в IV веке. Святой Николай помог трем девушкам, отец которых, не имея возможности собрать приданое, планировал извлекать доход из их красоты. Иными словами, родитель красавиц намеревался заняться сутенерством. Узнав об этом, Николай вознамерился помочь девицам, но не хотел, чтобы они чувствовали себя униженным, приняв поддержку от постороннего человека. Для приданого старшей дочери Николай бросил мешок с золотом в их дом, а сам возвратился домой. Позже святой подбросил золотом также для второй дочери, что позволило второй девице выйти замуж, обеспеченной приданым.

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Затем отец дочерей решил узнать, кто его благодетель, и стал сторожить его по ночам. И во настала очередь для помощи младшей дочери. Святой Николай явился под окна дома, бросил мешок с золотом в окно и поспешил удалиться. Услышав звон монет, родитель девиц побежал вслед благодетеля и, узнав святого Николая, бросился ему в ноги, говоря, что он спас их от погибели. Святой Николай, не желая, чтобы его благодеяние стало известно, взял с него клятву, что он никому об этом не расскажет.

А у католиков есть предание, что мешок, брошенный в окно святителем Николаем, попал в чулок, оставленный сушиться у огня. Отсюда и произошел обычай вывешивать носки для подарков от Санта-Клауса.