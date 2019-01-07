Топ-20 цитат Николы Теслы, который знал, как можно изменить жизнь

В этот день, седьмого января 1943 года, скончался американский ученый сербского происхождения Никола Тесла.

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Никола Тесла считается одним из самых гениальных людей своего времени.

Изобретения Теслы имели инновационное значение, его изобретательское наследие изучается учеными и сегодня. В США по известности Тесла мог конкурировать с любым изобретателем или ученым в истории и популярной культуре.

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