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Традиционный йольский козел в Евле, Швеция

Что сегодня отмечают кроме Рождества

© AFP 2018 / TT NEWS AGENCY / MATS ASTRAND
В мире
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (125)
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Что сейчас отмечают помимо Рождества - об этом древнем празднике знает и стар, и млад в Северной Европе

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Сочельник есть не только у христиан. Это еще и канун более древнего, германского и скандинавского традиционного праздника Йоль.

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Правда, изначально он календарно относился ко дню зимнего солнцеворота (солнцестояния), но с распространением христианства в Северной Европе жители этих земель стали праздновать Йоль вместе с Рождеством. Чтобы традиция не ушла в небытие.

Считается, что название "Йоль" (Yule) происходит от скандинавского "iul" и "hjol" и означает "колесо" — круговорот в природе, смену времен года. Кстати, у многих северных народов сегодня, — датчан, исландцев, норвежцев, жителей Фарерских островов, финнов, — "Йоль" и производные от этого слова как раз и означают "Рождество".

На Йоль германцы и скандинавы ожидали возрождения Короля Дуба, Солнечного Короля, Дарующего Жизнь, который согревал замёрзшую землю и пробуждал жизнь в семенах, хранившихся в её лоне всю долгую зиму. На полях разжигали костры, а урожай и деревья благословляли, распивая пряный сидр.

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Дети ходили из дома в дом с подарками в виде гвоздики и яблок, которые лежали в корзинах из ветвей вечнозелёных растений и стеблей пшеницы, посыпанных мукой. Яблоки представляли солнце, ветви символизировали бессмертие, стебли пшеницы изображали урожай, а мука означала успех, свет и жизнь. Падуб, омела и плющ были украшением не только снаружи, но и внутри домов, чтобы пригласить природных духов принять участие в празднике. Ветку падуба хранили около двери весь год как постоянное приглашение счастливой судьбе посетить обитателей дома.

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По традиции, проводились пение языческого гимна, благословение деревьев, сожжение йольского полена, украшение йольского дерева, обмен подарками, поцелуи под омелой. Традиция подавать рождественскую ветчину восходит к языческому обычаю клятвы на голове дикого кабана. Считалось, что такая клятва доходит до самого Фрейра, бога плодородия, священным животным которого был дикий кабан.

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Символика Йоля — йольское полено или маленькое йольское полено с тремя свечами, вечнозелёные сучья и прутья, падуб, плющ, повешенный на двери, золотые свечи, корзины с фруктами, украшенными гвоздиками, кипящий котелок с элем, молочай, рождественский кактус.

Церемониальному йольскому полену отводилось главное место в празднике. В соответствии с традицией полено должно быть взято с земли владельца дома или принято в подарок, но ни в коем случае не куплено. Принесённое в дом и установленное в камине, оно украшалось сезонной зеленью, поливалось сидром или элем и посыпалось мукой. Полено горело всю ночь (его поджигали от кусочка дерева прошлогоднего полена, которое специально сохранялось), затем тлело следующие 12 дней, а после церемониально вынималось. Ясень — традиционное дерево для йольского полена, так как это — священное дерево германцев, ассоциируемое с мифическим древом Иггдрасиль, о котором много сказано, например, в Старшей Эдде — литературном памятнике древнескандинавской эпической поэзии.

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А вот йольский светильник был повторно введен в обиход неоязычниками в начале XX века после того, как была опубликована фотография обнаруженного в XVI веке образца этого артефакта. Самый старый из найденных башенных светильников из обожженной глины датируется эпохой Великого переселения народов.

По материалам из открытых источников.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2019 (125)

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Теги:
Европа, праздник, язычество, Сочельник, Рождество, Йоль
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