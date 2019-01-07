В Австралии многодетная мать забыла малыша на крыше автомобиля – видео

Очевидцы происшествия сначала подумали, что маленький мальчик – это плюшевый мишка, привязанный к крыше.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Случайные свидетели запечатлели на видео как ребенок, одетый в подгузник, совершил экстремальную поездку на крыше машины. По информации полиции, малыш просидел так около десяти минут, пока автомобиль ехал по городским улицам.

Остановили машину только на ближайшей заправке в пригороде Харрисдейл.

Полиция сообщила, что в то время, как мальчик сидел на крыше машины, двое других детей были в салоне, сидели в детских креслах. Женщина якобы сказала одному свидетелю, что мальчик "иногда поднимается туда, используя свое автокресло".

По словам очевидцев, малыш выглядел довольным.

Полиция города Харрисдейл все еще думает, стоит ли мамаше предъявлять обвинения.