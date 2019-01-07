"Пытливый" контролирует американский корабль в Черном море

Сторожевой корабль ЧФ контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри" в Черном море.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", который зашел в Черное море 6 января, сообщили в Минобороны России.

"Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока ВМС США "Форт Макгенри", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Отмечается, что корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с вечера 6 января.

"Форт Макгенри" зашел в румынский порт "Констанца", - отметили в Минобороны.