Папина дочка: на что способна "женская версия" Жан-Клод Ван Дамма - фото

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. Бьянка Ван Варенберг 1990 года рождения - дочь Жан-Клод Ван Дамма не отстает от своего папы. Отец точно может ей гордиться. С ранних лет она в спорте: сначала коньки, а потом со временем перешла в тренажерный зал, а далее и к боевым искусствам. Тренировки сделали ее только лучше, а гены родителей еще больше помогли ей в этом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bianca Van Damme (@iambbgun) 17 Янв 2018 в 1:05 PST

Она занимается тайским боксом и кикбоксингом, чередуя все это с тренировками с железом. Сесть на шпагат? Да Легко!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bianca Van Damme (@iambbgun) 1 Янв 2018 в 2:11 PST

Сделать вертушку как отец? Тоже не вопрос!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bianca Van Damme (@iambbgun) 20 Дек 2017 в 10:52 PST

Бьянка и сама снимается в кино с 2008 года, у неё не было пока ролей, которые бы ее прославили как отца, но еще все впереди, ведь сейчас ей всего 28 лет. Также она является еще и сценаристом и продюсером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bianca Van Damme (@iambbgun) 30 Окт 2017 в 6:05 PDT