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Игорь Додон

Пока все спали: заявление Додона, отставка главы Всемирного банка и морозы в РФ

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Тема:
Самое интересное за ночь (131)
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О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 янв - Sputnik. Глава государства Игорь Додон утверждает, что 2019 год будет поворотным, и даже если ставки очень высоки, он будет удачным для его команды. 

"2019-й год будет поворотным. 23 декабря 2018 года мы перешли Рубикон – исполнилось 2 года с моего вступления в должность. Осталось еще два. В 2019 году состоятся парламентские выборы, выборы башкана Гагаузии, местные и, возможно, еще раз – парламентские. Ставки очень высоки, но я считаю, что он будет удачным для нашей команды", - подчеркнул глава государства в беседе с корреспондентом одного из частных молдавских СМИ. 

Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан с Рождеством

Громкая отставка 

Джим Ен Ким покинет свой пост 1 февраля 2019 года, с этого момента временно исполняющим обязанности президента станет главный исполнительный директор ВБ, болгарский экономист Кристалина Георгиева, передает РИА Новости

"Для меня было большой честью работать президентом этого замечательного учреждения, полного страстно увлеченных своим делом людей, преданных делу искоренения крайней нищеты", — заявил Джим Ен Ким.

После отставки Джим Ен Ким, врач по специальности, намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации "Партнеры по здоровью".

В то же время Джим Ён Ким намерен продолжить работу в ВБ на новом посту, сосредоточив усилия на увеличении инвестиций в инфраструктурные проекты разивающихся стран. В пресс-службе ВБ пояснили, что подробности о новой должности Джим Ен Кима сообщат дополнительно.

На пост главы ВБ Джим Ен Ким был выдвинут президентом США Бараком Обамой в марте 202 года. В апреле того же года его кандидатура была утверждена большинством управляющих ВБ и 1 июля 2012 года Джим Ен Ким вступил в должность, став первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ.

​Россию ждут аномальные морозы

Температура воздуха в Центральном и Приволжском федеральных округах опустится в ближайшие двое суток ниже нормы, свидетельствуют прогнозы региональных гидрометцентров. Местами ожидается мороз до минус 27 градусов.
Похолодание придет в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую, Владимирскую, Костромскую, Орловскую и Рязанскую области.

Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте. На Дальнем Востоке синоптики прогнозируют сильный ветер – местами до 33 метров в секунду.

В Москве синоптики ожидают в ближайшие дни около минус 20 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега.

Тема:
Самое интересное за ночь (131)

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Теги:
события ночи, происшествия
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