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Анастасия Волочкова

Голая Волочкова позировала на Мальдивах в Рождество

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
В мире
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Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (124)
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Недавняя фотография Анастасии Волочковой вызвала неоднозначную реакцию среди ее подписчиков в соцсетях.

КИШИНЕВ, 8 янв – Sputnik. Знаменитая балерина Анастасия Волочкова, отдыхая в зимние праздники на Мальдивах, решила по своему обыкновению обнажиться и сфотографироваться.

На свежем снимке в Instagram артистка позирует полностью обнаженной. "Nude (с англ. яз. "голая")", — лаконично подписала свою фотографию Волочкова.

Бывает, что снимки Волочковой в купальнике неизменно вызывают волну негативных комментариев и упреки в излишней вульгарности, кадр в неглиже моментально одобрила публика.

Впрочем, нашлись и те, кто в очередной раз пожурил артистку за "ловлю хайпа", но таких комментариев оказалось намного меньше, чем положительных.

Подобные пассажи со стороны известно балерины – не впервой. Например, однажды Волочкова похвасталась на своем аккаунте в Instagram, что может позволить себе вызвать стилиста на дом. Это была ее реакция на критику со стороны поклонников, которые осудили диву за непотребный вид.

Балерина опубликовала в соцсети фото, на котором она позирует с незнакомым мужчиной в шапочке, унтах и банном полотенце. Оказалось, что гость Волочковой известный стилист Аркадий Мисакян.

"У меня все в жизни необычно и неожиданно… Вот и сегодня у меня дома выездной салон красоты в лице стилиста Аркадия Мисакяна. Он любезно согласился меня преобразить, сберегая мое время. Застав меня в банном одеянии, он украсил и порадовал меня моими любимыми розами", — подписала Волочкова свое фото.

Тема:
Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (124)

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Теги:
Анастасия Волочкова
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