В африканской стране президент запретил отбеливать кожу

Президент Руанды решил не доводить свой народ до цирроза и психоза и наложил строжайший запрет на отбеливание кожи.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В Руанде решили бороться с тенденцией отбеливания кожи, набирающей среди местного населения популярность.

© Sputnik . Николай Костыркин Способы лечения гепатитов и цирроза печени обсудили в Кишиневе

Президент этой страны Поль Кагаме (Paul Kagame) заявил, что отбеливающие кремы вредны для здоровья. Возможно, лидер государства прав, потому что, по данным Всемирной организации здравоохранения, все осветляющие кожу продукты содержат ртуть и гидрохинон, которые повреждают печень, снижают иммунитет к инфекциям, вызывают тревожность, депрессию и психоз.

Также глава африканского государства призвал полицию и министерство здравоохранения во всем разобраться. Поэтому теперь в столице Руанды, Кингали, патрулируют рынки. Не оставляют без внимания и пограничные территории.

Кстати, в сентябре 2018 года власти Лос-Анджелеса единогласно решили запретить ношение в городе одежды из натурального меха.