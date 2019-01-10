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Африка, архивное фото.

В африканской стране президент запретил отбеливать кожу

© Sputnik / Файед Эль-Гезири
В мире
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Президент Руанды решил не доводить свой народ до цирроза и психоза и наложил строжайший запрет на отбеливание кожи.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. В Руанде решили бороться с тенденцией отбеливания кожи, набирающей среди местного населения популярность.

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Президент этой страны Поль Кагаме (Paul Kagame) заявил, что отбеливающие кремы вредны для здоровья. Возможно, лидер государства прав, потому что, по данным Всемирной организации здравоохранения, все осветляющие кожу продукты содержат ртуть и гидрохинон, которые повреждают печень, снижают иммунитет к инфекциям, вызывают тревожность, депрессию и психоз.

Также глава африканского государства призвал полицию и министерство здравоохранения во всем разобраться. Поэтому теперь в столице Руанды, Кингали, патрулируют рынки. Не оставляют без внимания и пограничные территории.

Кстати, в сентябре 2018 года власти Лос-Анджелеса единогласно решили запретить ношение в городе одежды из натурального меха.

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Теги:
психоз, цирроз, кожа, Африка
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