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МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал, архивное фото.

Почему американцы испугались российского оружия "четвертого измерения"

© Photo : Министерство обороны РФ
В мире
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Российский эксперт назвал "четвертое измерение вооружений" выдумкой американского генерала.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Понятия "четвертое измерение вооружений" не существует, это фигура речи, выдуманная американским генералом, заявил РИА Новости в пятницу военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По его мнению, американские политики, вероятно, не понимают, что с помощью гиперзвукового оружия Россия и Китай уже значительно расширили боевые возможности, и США тоже следует активно заняться соответствующими разработками.

"Это изобретение, можно сказать, фигура речи, которой американский генерал решил блеснуть в своем выступлении. Что касается паритета России и Китая в области гиперзвука, то здесь могу сказать, что Пекин работает, понятное дело, в этом направлении, но сегодня неизвестно о каких-то изделиях, которые вышли на стадию испытаний, пока это лишь опыты", — сказал Мураховский.

Американская военная база в Девеселу.
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
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Говоря о разработках США в области гиперзвука, эксперт отметил, что у Вашингтона есть проекты в рамках программ Hypersonic Test Vehicle и Advanced Hypersonic Weapons, часть из которых заморозилась ввиду неудачных результатов, а некоторые продолжаются, но тоже на стадии опытных работ.

"Россия — единственная страна, которая испытала и ставит на вооружение гиперзвуковое оружие. Это касается как комплекса "Авангард", так и ракеты "Кинжал", — добавил Мураховский.

Ранее бывший командующий Северным командованием США отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill сообщил, что Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере — на это указывает гиперзвуковое оружие.

"Кинжал" и "Авангард"

"Кинжал", "Авангард" и другие новейшие системы российского оружия были представлены президентом России Владимиром Путиным 1 марта прошлого года в послании Федеральному собранию.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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По его словам, гиперзвуковая ракета "Кинжал", способная развивать скорость в 10 Махов (10 скоростей звука), гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

В свою очередь "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

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Шестого декабря Минобороны РФ по поручению Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард". Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке, примерно в шести тысячах километров.

Таким образом, программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" теперь полностью выполнена и позволяет поставить комплекс на вооружение.

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Теги:
испуг, США, оружие
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