00:02 12 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.76
  • USD17.14
  • RUB0.26
  • RON4.22
  • UAH0.61
Поиск
Канцлер ФРГ Ангела Меркель, архивное фото.

Меркель предостерегла Европу от катастрофы

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
141 0 0

Почем у национализм опасен для Европы - канцлер Германии дала ответ на вопрос.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма и набирающие в Европе националистические движения, которые в очередной раз могут привести к катастрофе. Слова политика приводит РИА Новости.

Во время визита в Афины Меркель назвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям".

Канцлер отметила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе.

Европейский парламент, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Власть в Евросоюзе готовы взять те, кто его развалит

Позже на встрече со студентами немецкой школы в Афинах Меркель также раскритиковала риторику популистов, призывающих избирателей действовать поодиночке.

"Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе. Это уже опасно”, — отметила она.

Мэй, выходи: почему Британия мучительно расстается с ЕС>>>

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. В октябре 2018 года лидеры консервативного альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер объявили на совместном брифинге о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне 200 тысяч человек в год.

По теме

Путин и Меркель говорили о транзите газа через Украину
Стрельба в Страсбурге: что заявила Ангела Меркель
Теги:
предостережение, катастрофа, Европа, Меркель, Германия
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Зима
"Армагеддон" в Кишиневе: как в столице разбушевалась снежная стихия
С добрым утром
Какие чудеса совершает этот попугай, удивит всех - улетное видео
Самые мирные страны на земле в 2018 году
Рейтинг самых мирных стран

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться