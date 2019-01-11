Меркель предостерегла Европу от катастрофы

Почем у национализм опасен для Европы - канцлер Германии дала ответ на вопрос.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала политику национализма и набирающие в Европе националистические движения, которые в очередной раз могут привести к катастрофе. Слова политика приводит РИА Новости.

Во время визита в Афины Меркель назвала премьер-министра Греции Алексиса Ципраса союзником, несмотря на принадлежность к "разным политическим семьям".

Канцлер отметила, что европейским государствам необходимо сотрудничать во избежание национализма, который многократно приводил к катастрофе.

© Sputnik / Алексей Витвицкий Власть в Евросоюзе готовы взять те, кто его развалит

Позже на встрече со студентами немецкой школы в Афинах Меркель также раскритиковала риторику популистов, призывающих избирателей действовать поодиночке.

"Многие немцы скажут, что просто будут заботиться о себе, и некоторые греки также скажут, что будут заботиться о себе. Это уже опасно”, — отметила она.

Мэй, выходи: почему Британия мучительно расстается с ЕС>>>

В 2015 году в Германию, по оценкам МВД, въехали около 900 тысяч беженцев и мигрантов, что спровоцировало рост правых настроений в стране. В октябре 2018 года лидеры консервативного альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер объявили на совместном брифинге о достижении договоренностей об ограничении притока мигрантов на уровне 200 тысяч человек в год.