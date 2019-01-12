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Зима

Пока все спали: состояние трасс, ЧП в Харькове, кандидаты для Евровидения

© Sputnik / Nicu Goncear
В мире
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Согласно данным Госадминистрации автомобильных дорог, к утру субботы в Молдове нет заблокированных национальных трасс. Тем не менее, местами регистрируется гололедица, поэтому водителям рекомендуют быть внимательными.

На Молдову в пятницу обрушился снегопад, в результате которого к расчистке дорог была привлечена даже армия. В ночь на субботу осадки прекратились.

В течение суток на дороги страны были выведены 210 единиц спецтехники и 246 рабочих, которые рассыпали 1368 тонн противогололедного материала.

ЧП в Харькове

В украинском Харькове произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди.

"По предварительным данным, на Московском проспекте возле станции метро «Имени Александра Масельского» произошло падение недостроенной конструкции, под которой в это время находились люди", — заявили в полиции.

Отмечается, что трое человек госпитализированы.

Автобус снес остановку

Четырнадцать госпитализированных после наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве находятся в критическом состоянии, еще 11 в тяжелом, заявил на пресс-конференции руководитель столичных парамедицинских служб Майлс Кэссиди. Онлайн-трансляцию вели местные СМИ.

Ранее полиция сообщалось, что три человека погибли и 23 пострадали в результате наезда автобуса на остановку в Оттаве.

​"Мы госпитализировали с места 25 пациентов. 14 из них в критическом состоянии и 11 в тяжелом", — сказал Кэссиди.

Он отказался уточнить характер травм.

Водитель была задержана, ее допросят, полиция также призывает очевидцев связаться с правоохранителями.

Бузову могут отправить на Евровидение

Российским представителем на песенном конкурсе "Евровидение-2019" может стать Ольга Бузова. Об этом сообщает портал Super

Главный приз международного песенного конкурса Евровидение
© Eurovision / Thomas Hanses
Евровидение-2019: началась регистрация участников на национальный отбор

Отмечается, что имя артиста будет объявлено в середине января на телеканале "Россия-1". В этом году не будет национального отбора, а представителя страны на конкурсе выберут из короткого списка претендентов. Однако критерии выбора не сообщаются.

Кроме Бузовой в список претендентов также вошли Александр Панайотов, певица Manizha, звезда Black Star Егор Крид, Лена Темникова, а также Сергей Лазарев и Филипп Киркоров.

Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая 2019 года в Тель-Авиве (Израиль). Право принимать песенный конкурс Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай на "Евровидении-2018" с песней "Игрушка".

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