В Румынии хранится уникальная миниатюра Сорокской крепости

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Румынская королевская семья опубликовала в Инстаграм фотографию миниатюры молдавской Сорокской крепости, которая находится в королевском замке Сэвыршин.

"Эту миниатюру, выполненную в камне, передали в дар королевской семье во время посещения Сорокского района в 2006 году", - написано в комментарии к публикации с фотографией.

Королевский замок находится в селе Сэвыршин в жудеце Арад, расположенном в Трансильвании. Построен замок приблизительно в 1650-1680 годы. Известно, что тогда он был собственностью аристократического рода Форрэй.

Затем замок становился владением некоторых представителей венгерского дворянства, после чего стал собственностью общества "Корвин". В 1943 году контрольный пакет акций продали королю Михаю I. В 1948 году этот замок, как и многое другое имущество был конфискован. В 2001 году замок возвратили румынской королевской семье.