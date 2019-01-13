Пока все спали: лыжная трасса в Молдове, ЧП в Одессе, новый пистолет

Читайте в традиционной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Сразу после снегопадов, обрушившихся на Молдову в конце недели, в республике открылась лыжная трасса. Об этом сообщили в молдавской федерации лыжных видов спорта.

Трасса находится в Калараше и открыта для всех любителей зимних видов спорта. Кстати, инвентарь можно получить прямо на месте.

Трагедия в Одессе

Украинские правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели мужчины на пляже Ланжерон.

Как сообщили в полиции Одесской области, в субботу поздно вечером поступила информация, что недалеко от дельфинария на строительной площадке упал кран. В результате погиб рабочий.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Не исключено, что будет открыто уголовное дело по части 2 статьи 272 УК Украины. Речь идет о "нарушении правил безопасности при выполнении работ повышенной опасности".

Новый пистолет

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Межведомственная комиссия, принимающая решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1 (разрешающая серийное производство — ред.), завершит свою работу в марте, после чего планируется организовать серию", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, в настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.

"Рассматриваются три разные производственные площадки — "Вятские поляны", "Калашников" и ЦНИИточмаш. Главные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета — у ЦНИИточмаш, это все понимают", — сказал источник.

Ранее в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в "Ростех") журналистам сообщили, что государственные испытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Там уточнили, что на испытаниях пистолетный комплекс подвергался воздействию климатических и механических факторов для проверки на соответствие требованиям стойкости (устойчивости, прочности), установленным нормативно-технической документацией заказчика. Также исследовались баллистические характеристики пистолета. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от +50 до -70 градусов по Цельсию.

Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.

Огромный доход от "Богемской рапсодии"

Бывшая возлюбленная Фредди Меркьюри Мэри Остин получит порядка 40 миллионов фунтов с фильма "Богемская рапсодия", пишет Daily Mail.

Отмечается, что бывшей возлюбленной артиста причитается примерно 19% от прибыли картины, которая собрала порядка 600 миллионов фунтов.

Пара познакомилась в 1970 году, когда девушке было 19 лет. Позже они расстались, однако сохраняли теплые дружеские отношения на протяжении всей жизни.

Кроме того, согласно завещанию Меркьюри, Остин получала 50% от всех доходов певца после его смерти. Остальные 25% получали родители музыканта и еще 25% - его сестра. После смерти родителей доля его бывшей возлюбленной увеличилась до 75%. На данный момент Остин проживает в оставленном ей особняке в Лондоне за 20 миллионов фунтов.

Биографический фильм Брайана Сингера "Богемская рапсодия" прослеживает головокружительный путь Queen к успеху, практически распад группы и ее триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, который стал одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.