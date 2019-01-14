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Авто, архивное фото

Названы лучшие автомобили 2018 года

© Sputnik / Ilya Pitalev
В мире
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Эксперты отбирали претендентов на высокое звание по пяти различным критериям.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Пять лучших автомобилей 2018 года в различных номинациях назвали эксперты российского издания CarsWeeks отмечает Sputnik Беларусь. 

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Претендентов на звание лучших определяли по критериям надежности, безопасности, комфорта, скорости и экологии.

Так, самым надежным названо предыдущее, седьмое, поколение Toyota Camry. 

Какой автомобиль больше всего ассоциируется с безопасностью? Конечно, Volvo. В данном случае эксперты выделили кроссовер CX90. Вместительный семейный автомобиль напичкан множеством систем безопасности, чем всегда отличались машины шведского концерна.

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Самым комфортным назван Mercedes Maybach S600 последней генерации. Люксовые материалы отделки и различные "навороты" для удобства перемещения доступны только тем, кто может выложить за автомобиль более 180 тысяч долларов.

Звание самого быстрого получил Bugatti Chiron – его "максималка" составляет 420 километров в час. А лучшим электрокаром стала Tesla Model S, опередив другие "зеленые" автомобили, представленные в России, хотя официально купить ее в стране невозможно.

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