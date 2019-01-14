Албот впервые вышел во второй круг Australian Open

Молдавский спортсмен до этого дважды играл в основной сетке одиночного разряда, в 2017 и 2018 годах, но всякий раз проигрывал в первом раунде.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Лидер молдавского тенниса Раду Албот в первом круге Australian Open обыграл американца Майкла Ммоха (Michael Mmoh).

Албот, который занимает 96 строчку в рейтинге АТР, в четырех сетах одолел своего соперника, расположившегося на 108 позиции рейтинга. Поединок прошел в первый день Открытого чемпионата Австралии по теннису - в ночь на понедельник по кишиневскому времени.

Первую партию молдавский спортсмен уступил со счетом 3:6, но затем выиграл три последующих сета - 6:3, 6:4, 6:2. Матч длился 2 часа 55 минут.

Во втором раунде Алботу предстоит встретиться на турнире с испанцем Фернандо Вердаско (28 позиция рейтинга АТР). Этот поединок пройдет 16 января.

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До этого соперники играли между собой всего один раз. В 2016 году в Бухаресте Вердаско одержал двухсетовую победу.

Лучшее достижение на турнирах из серии Большого шлема в одиночном разряде – это выход Албота в третий круг US Open в 2017 году и третий круг Уимблдона в 2018-м.

Поединки основной сетки Australian Open проходят с 14 по 27 января.

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