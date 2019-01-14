Яйцо нравится всем - фото побило многочисленные рекорды

Фотографию опубликовал 4 января пользователь с ником world_record_egg.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от EGG GANG 🌍 (@world_record_egg) 4 Янв 2019 в 9:05 PST

В аккаунте есть всего одна фотография – обычного куриного яйца. С момента появления снимка его "лайкнули" более 26 миллионов раз, а 2,7 миллиона человек подписались на эту страничку в Instagram.

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Предыдущий рекорд Instagram принадлежал снимку новорожденной дочери Кайли Дженнер (18,2 млн "лайков").

Создатели аккаунта с яйцом активно призывали пользователей "лайкать" снимок, в том числе в других соцсетях и под самым популярным постом модели.

Сама Дженнер в ответ опубликовала короткий ролик, где решила разбить куриное яйцо.