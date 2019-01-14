Cуд отклонил апелляцию защиты Вышинского

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Херсонский апелляционный суд отклонил апелляцию защиты руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на продление его ареста, сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

"В удовлетворении апелляции отказано. Определение суда оставлено без изменений", - сообщил Доманский, которого цитирует РИА Новости.

Ранее Херсонский городской суд продлил арест Вышинского до 27 января. Он содержится в СИЗО Херсона.

© Sputnik / Стрингер Украина отказывает в консульском доступе к Вышинскому, заявили в МИД РФ

Защита требовала избрать для Вышинского другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Кроме того, адвокат Доманский подал письмо с просьбой о передаче Вышинского под его личное поручительство.

Также стало известно, что суд назначил на 17 января рассмотрение вопроса о мере пресечения.

"Заседание суда назначено на 17 января", - сообщил адвокат.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Херсонский городской суд 17 мая отправил Вышинского под стражу. Защита обжаловала арест, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. Он также заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир ранее выразил серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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