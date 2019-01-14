Вначале было слово - "стена", затем Трамп перешел на нецензурную лексику

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Президент США Дональд Трамп нецензурно выругался в адрес назначенного им исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни во время встречи с лидерами конгресса в Белом доме, сообщает интернет-портал Axios со ссылкой на источники, присутствовавшие на встрече.

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Как пишет портал, во время встречи с представителями демократической партии 4 января Трамп все время настаивал на требовании утвердить сумму в размере 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Малвейни же вступил в обсуждение, предлагая найти компромисс и прийти к сумме выше, чем предлагали демократы (1,3 миллиарда долларов), и ниже, чем хочет президент.

"Трамп резко прервал его", - приводит портал слова источника. Затем президент выругался в адрес главы аппарата, обвиняя его в том, что он все испортил.

Другой собеседник портала, также присутствовавший на встрече, подтвердил произошедшее и отметил, что было видно, что президент был недоволен подходом Малвейни к переговорам с демократами.

Однако источник портала в Белом доме отметил, что информация преувеличена и что "президент и Малвейни потом шутили над этим".