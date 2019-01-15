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Радость, архивное фото

Ученые придумали, как замедлить старение

© Sputnik / Alexandr Kryazhev
В мире
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Тема:
Красивая и здоровая жизнь (9)
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Неожиданные свойства живых организмов, обретенных благодаря современной науке, вдохновляют не только изобретателей, но и простых жителей.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Ученые создали десятки видов растений, основная задача которых заключается в очищении воздуха от опасных канцерогенов, замедление старения, освещение улиц и даже поиск взрывчатки.

Ученый в лаборатории, архивное фото.
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В материале РИА Новости о неожиданных свойствах живых организмов, обретенных ими благодаря современной науке. 

Растения против канцерогенов

Исследователи из Вашингтонского университета (США) научили комнатное растение золотистый эпипремнум (Epipremnum aureum) очищать воздух от бензола, формальдегида, хлороформа и других опасных канцерогенов, которые сложно удалить с помощью обыкновенных фильтров.

Генетики вставили в ДНК растения ген кролика CYP2E1, отвечающий за переработку этих веществ в печени млекопитающего. Как показали эксперименты, генно-модифицированный эпипренум в пять раз быстрее расщеплял бензол, чем обычный.

Подсолнечные поля
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Растение весом около десяти килограммов за неделю уничтожало все вредные летучие соединения в помещении, даже если их концентрация в сотни раз превышала допустимые. Кроме того, улучшенный эпипренум умеет утилизировать хлороформ, что не под силу его немодифицированным собратьям.

Ранее те же исследователи добавляли ген CYP2E1 в ДНК тополя, после чего деревья стали быстрее и эффективнее очищать почву и грунтовые воды от загрязнений — в частности, от трихлорэтилена, который практически не поглощается растениями. Обычные деревья перерабатывают не более трех процентов этого вещества.

Найти взрывчатку с помощью шпината

Ученые Массачусетского технологического института (США) превратили обыкновенный шпинат в детектор взрывчатки, оснастив листья растения специальными нанотрубками, которые начинают светиться, если в почве есть нитросодержащие вещества.

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Вставить трубки в организм без вреда для клеток удалось, соединив наночастицы с редкоземельным металлом церием и акриловой кислотой.

Во время испытаний растения со встроенными нанотрубками двух типов — одни определяли наличие взрывчатки, другие помогали отличать сигнал о нитросодержащих соединениях от случайных флуктуаций — передавали информацию на датчик, расположенный рядом с кустом.

Данные с этого прибора отправлялись на смартфоны и компьютеры исследователей по беспроводной связи.

По словам авторов работы, в детектор взрывчатки можно превратить любое растение.

Омолаживающие помидоры

Британские генетики создали сорт помидоров с высоким содержанием ресвератрола — мощного антиоксиданта, замедляющего старение и развитие болезни Альцгеймера. В ДНК томатов встроили один из генов резуховидки Таля (Arabidopsis thaliana) — дикого родственника обыкновенной капусты.

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В геном помидора пересадили ген AtMYB12, модифицировав его таким образом, чтобы он стимулировал клетки плодов производить антиоксиданты ресвератрол и генистеин. Концентрация полезных веществ в мякоти томатов оказалась очень высокой: в одном помидоре было столько же ресвератрола, сколько в 50 бутылках красного вина.

Авторы работы считают, что такие генно-модифицированные растения с лечебным эффектом можно будет как употреблять в пищу, так и использовать для получения активного вещества.

Трава вместо лампочки

Американские исследователи сделали из травянистого водного растения жерухи обыкновенной (Nasturtium officinale) лампочку, внедрив в листья особые наночастицы, которые заставили эту траву излучать тусклый свет в течение почти четырех часов.

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Частицы содержали особые ферменты — люциферазы, способствующие свечению при окислении пигментов класса люциферинов.

Листья и стебли жерухи помещали в особое устройство с раствором наночастиц и нагнетали высокое давление. Частицы проникали в ткань растения через микропоры. Те, что содержали люциферин, накапливались во внеклеточном пространстве внутреннего слоя листа.

Частицы с люциферазой поступали сквозь клеточную мембрану. Туда же через некоторое время попадал и пигмент. Начиналась реакция с люциферазой, выделялась энергия — и растение светилось.

В дальнейшем исследователи надеются усовершенствовать метод доставки наночастиц в клетки, чтобы растение после одного сеанса обработки светилось постоянно, причем более интенсивно.

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (9)

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Теги:
старение, ученые
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