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Американская певица Лана Дель Рей во время выступления

Самые ожидаемые музыкальные альбомы 2019 года

© AP Photo / Amy Harris/Invision
В мире
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Возвращение Coldplay и несколько приятных открытий - читайте подборку Sputnik, чтобы быть в курсе музыкальных новинок наступившего года.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Певица Adele, обладательница, между прочим, 136 всевозможных наград, выпустила свой последний альбом "25" аж в 2015 году. И вот, наконец, 33-летняя британка должна порадовать очередной пластинкой, пишут коллеги из Sputnik Азербайджан.

© Photo: Public domain
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Но вот что странно: планы по выпуску альбома идут некоторым образом вразрез с недавними слухами о решении Адель завершить карьеру. Где же правда? Каким сплетням верить? Поживем — увидим.

Lana Del Ray

Альбом Norman Fucking Rockwell, названный в честь американского художника (бытописателя прелести провинциальной жизни США), Лана обещает предъявить миру в апреле. 
Ждем и готовимся слушать все 11 композиций, что называется, из каждого утюга. 
А пока слушаем здесь 10-минутный сингл Venice Bitch:

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Валерий Жереги.
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В комментариях под инстапостом, в котором она рекламировала новую коллекцию Fenty Beauty, поклонники ненавязчиво поинтересовались, когда же быть новой пластинке. Певица ответила: "В 2019-м, ребят". По слухам, готовится регги-альбом.

Coldplay

Кажется, три года затишья (которое, как мы знаем, обыкновенно случается перед бурей) нежных британских рокеров подошли к концу, и первый с 2015 года альбом уже на подходе. 

Во всяком случае, об этом рассказал верный друг группы режиссер Мэт Уайткросс, недавно выпустивший фильм A Head Full of Dreams (посвященный 20-летней истории этой команды). 

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Настраиваемся и готовимся, прослушивая последний live-альбом, который был записан во время мирового турне 2017 года.

Kanye West

Хотя мы и установили на редакционных ЭВМ плагин, блокирующий все материалы с упоминанием имени американского рэпера, новости о девятом студийнике дошли и до нас. Точная дата релиза пластинки Yandhi пока неизвестна. Но судя по тому, что последний сингл I Love It рвет чарты десятка стран — от Канады до Новой Зеландии, — Канье не расслабляется и готовит что-то реально интересное.

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