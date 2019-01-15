"Получили по гребню": в Испании сотни людей задержаны за это развлечение

Почти 200 человек задержаны в Испании за организацию петушиных боев.

КИШИНЕВ, 14 янв - Sputnik. Испанские правоохранительные органы задержали 182 человека, присутствовавших на так называемом Национальном чемпионате петушиных боев, пишет РИА Новости. Всем им предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, говорится в сообщении Национальной полиции Испании.

Операция была проведена на ферме в поселке Сангонера-Ла-Верде в автономном сообществе Мурсия во время проведения "чемпионата", на который собрались крупнейшие заводчики этого вида птиц.

В ходе обыска были найдены 300 тысяч евро наличными, многочисленные документы, подтверждающие нелегальные ставки, допинг, который давали птицам, различные острые предметы (лезвия и шипы), при помощи которых их подстегивали.

Были найдены 97 живых петухов и шесть мертвых. Кроме того, на ферме была обнаружена плантация марихуаны.

В 2011 году на этой же ферме полиция уже проводила аналогичную операцию — тогда здесь проводили петушиные бои под названием "битва за миллион".