Пока вы спали: приговор убийце из Ясс, смерть из-за массажа и заявление Пескова

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Вынесен приговор жителю Ясс, который убил студента из Молдовы.

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Произошло это еще в ноябре 2015 года, суд длился почти четыре года. Гражданин Румынии убил студента из нашей страны. Преступник был в гостях в студенческом общежитии. В разгаре ссоры он нанес двум студентам удары ножом, а затем устроил в комнате пожар. Парень из уезда Нямц выжил, а Виктор Ноур из Кишинева скончался. Ему было 19 лет.

Жителя Ясс, убившему студента, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Смерть из-за массажа

Следствие в Тверской области проверяет информацию о смерти женщины во время проведения сеанса лечебного массажа, сообщило региональное управление СК.

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Информация о смерти 29-летней женщины в городе Конаково Тверской области была выявлена следствием в ходе мониторинга СМИ.

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"Как указано в СМИ, 3 января 2019 года женщина, перенесшая несколько лет назад операцию на сердце, обратилась за сеансами лечебного массажа к мужчине, который проводил процедуры у себя на дому. Во время одного из сеансов женщина почувствовала себя плохо, после чего мужчина вызвал скорую помощь, сотрудники которой, приехав, констатировали факт ее смерти", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Следствие в ходе начатой проверки установит обстоятельства происшествия.

Песков рассказал, почему у Путина не может быть смартфона

Наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, поэтому глава государства не может его иметь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Miroslav Rotari Последний романтик Европы: Эминеску, которого мы приобрели "Прекрасно! А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", - ответил Песков на вопрос издания, как президент РФ Владимир Путин обходится без телефона.

Пресс-секретарь также рассказал, что Путин черпает информацию из газет и журналов, а также из интернета.

Для России важно участвовать в работе Совета Европы

В понедельник в Госдуме состоялась встреча спикера Госдумы Вчеслава Володина с председателем парламента Финляндской Республики Паулой Рисикко.

© Sputnik / Miroslav Rotari Погодные рекорды Молдовы 15 января

"Для России важно участвовать в Совете Европы… Россия - неотъемлемая часть большой Европы", - сказал Володин в ходе встречи.

Экстремал из Молдовы пробежал 50 километров в Якутии при -60 градусах

Дмитрий Волошин пробежал 50 километров на Полюсе Холода в Якутии при температуре -60 градусов. Местность Оймякон считается Полюсом холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса по Цельсию.

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Во вторник спортсмен пробежал дистанцию 50 километров при температуре -60°C. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила -67 градусов.

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Отмечается, что Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре.

"Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания", — рассказал Волошин.

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