11:45 15 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.13
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Наручники, архивное фото

Пока вы спали: приговор убийце из Ясс, смерть из-за массажа и заявление Пескова

© Sputnik / Vitaly Belousov
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (132)
218 0 0

О событиях минувшей ночи читайте в утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Вынесен приговор жителю Ясс, который убил студента из Молдовы.

Радость, архивное фото
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Ученые придумали, как замедлить старение

Произошло это еще в ноябре 2015 года, суд длился почти четыре года. Гражданин Румынии убил студента из нашей страны. Преступник был в гостях в студенческом общежитии. В разгаре ссоры он нанес двум студентам удары ножом, а затем устроил в комнате пожар. Парень из уезда Нямц выжил, а Виктор Ноур из Кишинева скончался. Ему было 19 лет.

Жителя Ясс, убившему студента, приговорили к пожизненному лишению свободы.

Смерть из-за массажа

Следствие в Тверской области проверяет информацию о смерти женщины во время проведения сеанса лечебного массажа, сообщило региональное управление СК.

Петух.
© Sputnik / Евгений Биятов
"Получили по гребню": в Испании сотни людей задержаны за это развлечение

Информация о смерти 29-летней женщины в городе Конаково Тверской области была выявлена следствием в ходе мониторинга СМИ.

Маршруты выходного дня: отправляемся в путешествие по Молдове>>>

"Как указано в СМИ, 3 января 2019 года женщина, перенесшая несколько лет назад операцию на сердце, обратилась за сеансами лечебного массажа к мужчине, который проводил процедуры у себя на дому. Во время одного из сеансов женщина почувствовала себя плохо, после чего мужчина вызвал скорую помощь, сотрудники которой, приехав, констатировали факт ее смерти", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Следствие в ходе начатой проверки установит обстоятельства происшествия.

Песков рассказал, почему у Путина не может быть смартфона

Наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, поэтому глава государства не может его иметь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Бюст Михай Еминеску
© Sputnik / Miroslav Rotari
Последний романтик Европы: Эминеску, которого мы приобрели
"Прекрасно! А как раньше без телефона обходились? Действительно, глава государства не может иметь смартфон, потому что это означает, что человек соглашается на полную прозрачность", - ответил Песков на вопрос издания, как президент РФ Владимир Путин обходится без телефона.

Пресс-секретарь также рассказал, что Путин черпает информацию из газет и журналов, а также из интернета.

Для России важно участвовать в работе Совета Европы

В понедельник в Госдуме состоялась встреча спикера Госдумы Вчеслава Володина с председателем парламента Финляндской Республики Паулой Рисикко.

Зима
© Sputnik / Miroslav Rotari
Погодные рекорды Молдовы 15 января

"Для России важно участвовать в Совете Европы… Россия - неотъемлемая часть большой Европы", - сказал Володин в ходе встречи.

Экстремал из Молдовы пробежал 50 километров в Якутии при -60 градусах

Дмитрий Волошин пробежал 50 километров на Полюсе Холода в Якутии при температуре -60 градусов. Местность Оймякон считается Полюсом холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса по Цельсию.

Тонкая грань молдавского стакана: как определить, что человек – алкоголик>>>

Во вторник спортсмен пробежал дистанцию 50 километров при температуре -60°C. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила -67 градусов.

Курс валют
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Евро эпатирует, доллар стесняется: курс валют в Молдове на вторник

Отмечается, что Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре.

"Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания", — рассказал Волошин.

Читайте также:

Тема:
Самое интересное за ночь (132)
Теги:
пока все спали
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

От бани до дайвинга: русские зимние забавы в фотографиях
Полиция Иллинойса в истерике ловит белку
Буйная белка навела страх на полицейских в США - улетное видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться