Пока вы спали: приговор убийце из Ясс, смерть из-за массажа и заявление Пескова

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Вынесен приговор жителю Ясс, который убил студента из Молдовы.
Произошло это еще в ноябре 2015 года, суд длился почти четыре года. Гражданин Румынии убил студента из нашей страны. Преступник был в гостях в студенческом общежитии. В разгаре ссоры он нанес двум студентам удары ножом, а затем устроил в комнате пожар. Парень из уезда Нямц выжил, а Виктор Ноур из Кишинева скончался. Ему было 19 лет.
Жителя Ясс, убившему студента, приговорили к пожизненному лишению свободы.
Смерть из-за массажа
Следствие в Тверской области проверяет информацию о смерти женщины во время проведения сеанса лечебного массажа, сообщило региональное управление СК.
Информация о смерти 29-летней женщины в городе Конаково Тверской области была выявлена следствием в ходе мониторинга СМИ.
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"Как указано в СМИ, 3 января 2019 года женщина, перенесшая несколько лет назад операцию на сердце, обратилась за сеансами лечебного массажа к мужчине, который проводил процедуры у себя на дому. Во время одного из сеансов женщина почувствовала себя плохо, после чего мужчина вызвал скорую помощь, сотрудники которой, приехав, констатировали факт ее смерти", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.
Следствие в ходе начатой проверки установит обстоятельства происшествия.
Песков рассказал, почему у Путина не может быть смартфона
Наличие смартфона предусматривает полную прозрачность, поэтому глава государства не может его иметь, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Пресс-секретарь также рассказал, что Путин черпает информацию из газет и журналов, а также из интернета.
Для России важно участвовать в работе Совета Европы
В понедельник в Госдуме состоялась встреча спикера Госдумы Вчеслава Володина с председателем парламента Финляндской Республики Паулой Рисикко.
"Для России важно участвовать в Совете Европы… Россия - неотъемлемая часть большой Европы", - сказал Володин в ходе встречи.
Экстремал из Молдовы пробежал 50 километров в Якутии при -60 градусах
Дмитрий Волошин пробежал 50 километров на Полюсе Холода в Якутии при температуре -60 градусов. Местность Оймякон считается Полюсом холода, где 80 лет назад была зарегистрирована рекордная температура -71,2 градуса по Цельсию.
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Во вторник спортсмен пробежал дистанцию 50 километров при температуре -60°C. Согласно метеорологическим сводкам, ощущаемая температура составила -67 градусов.
Отмечается, что Волошин стал первым спортсменом, который самостоятельно, без поддержки врачей и спасателей, преодолел такую дистанцию при экстремально низкой температуре.
"Это было самое тяжелое испытание в моей спортивной карьере. Это как выход в открытый космос, жуткий мороз и не хватает воздуха. Никакая экипировка не может защитить тебя от такого мороза. Надеюсь, что не отморозил себе лицо во время бега. Дышать было очень трудно — кислорода в воздухе совсем мало, а маска забита льдом. Тут мне и пригодился мой фридайверский опыт по задержке дыхания", — рассказал Волошин.
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