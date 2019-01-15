Виноградную косточку в марсианскую почву зарою: что задумали грузины

Грузия планирует производство вина на Марсе - помогут ли грузинам тысячелетние традиции виноделия в освоении полей неизведанной планеты?

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Выращивание виноградников в вертикальных теплицах при минимальном участии человека - в Грузии разрабатываются проект IX Millennium. Одной из основных целей проекта стало обеспечение производства вина на Марсе, сообщают грузинские СМИ.

Подобная инициатива стала неслучайной: именно в Грузии два года назад было найдено одно из самых древних в мире вин.

Исходя из лабораторных исследований обнаруженного образца, разработчики марсианского виноградного проекта занимаются отбором самым перспективных сортов.

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В ближайшее время исследователи Тбилисского университета бизнеса и технологий планируют опробовать различные сорта в "марсианских" лабораторных условиях: при низких температурах, высоком уровне окиси углерода и низком давлении.

Эксперты надеются опубликовать первые результаты к 2022 году, однако уже сейчас считается, что первым вином на Марсе будет белое.

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Как говорит Леван Уджмаджуридзе, директор лаборатории виноградников: "Светлые сорта более устойчивы к вирусам и, возможно, к космической радиации. Оболочка белых ягод лучше отражает внешние воздействия".