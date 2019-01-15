23:55 15 Января 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD17.13
  • RUB0.25
  • RON4.20
  • UAH0.61
Поиск
Срочно:
Марсоход НАСА Curiosity, архивное фото.

Виноградную косточку в марсианскую почву зарою: что задумали грузины

© Photo : NASA/JPL-Caltech/MSSS
В мире
Получить короткую ссылку
40 0 0

Грузия планирует производство вина на Марсе - помогут ли грузинам тысячелетние традиции виноделия в освоении полей неизведанной планеты?

КИШИНЕВ, 15 янв - Sputnik. Выращивание виноградников в вертикальных теплицах при минимальном участии человека - в Грузии разрабатываются проект IX Millennium. Одной из основных целей проекта стало обеспечение производства вина на Марсе, сообщают грузинские СМИ.  

Подобная инициатива стала неслучайной: именно в Грузии два года назад было найдено одно из самых древних в мире вин.

Исходя из лабораторных исследований обнаруженного образца, разработчики марсианского виноградного проекта занимаются отбором самым перспективных сортов.

Крепость Рабат
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Отпускникам на заметку: десять мест в Грузии, где стоит побывать

В ближайшее время исследователи Тбилисского университета бизнеса и технологий планируют опробовать различные сорта в "марсианских" лабораторных условиях: при низких температурах, высоком уровне окиси углерода и низком давлении.

Эксперты надеются опубликовать первые результаты к 2022 году, однако уже сейчас считается, что первым вином на Марсе будет белое.

Нарколог: есть напитки, которые ни в коем случае нельзя смешивать>>>

Как говорит Леван Уджмаджуридзе, директор лаборатории виноградников: "Светлые сорта более устойчивы к вирусам и, возможно, к космической радиации. Оболочка белых ягод лучше отражает внешние воздействия".

По теме

К саммиту НАТО Грузия подготовила свое вино - в подарок
Тайны космоса: созвездия, остатки чужой галактики и фото с Марса
Загадка таинственных каналов на спутнике Марса раскрыта
Теги:
Грузия, вино, виноград, планета, Марс
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Columnists

Пресс-центр

Мультимедиа

Фастфуд от президента: Трамп заказал в Белый дом 300 бургеров и пиццу - фото
Оксана и кокошник
Девочка в смешном кокошнике "зажгла" на утреннике в детском саду – видео
Осетровая ферма в Тирасполе
"Черное золото" Приднестровья: как в Тирасполе появилась осетровая ферма - фото, видео

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться