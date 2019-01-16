От них мужчины млеют: в каких странах живут самые красивые женщины

Молдова не попала в топ стран, где живут наиболее красивые женщины, однако местные мужчины восхищаются представительницами прекрасного пола из нашей страны.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты, сообщает РИА Новости.

© REUTERS / Marco Bello Самые красивые девушки мира живут в Венесуэле: "Мисс Венесуэла-2017" 12

Первое место в рейтинге стране обеспечили мисс Интернэшнл Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Супранэшнл" и "Мисс Земля".

Вторую строчку заняли Филиппины благодаря "Мисс Вселенной" Катрионе Грей. Следом расположилась Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.

Также в десятку попали США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.

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