От них мужчины млеют: в каких странах живут самые красивые женщины

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Венесуэла стала страной с самыми красивыми женщинами в мире по итогам крупнейших международных конкурсов красоты, сообщает РИА Новости.
Первое место в рейтинге стране обеспечили мисс Интернэшнл Марием Веласко, а также участницы конкурсов "Мисс Вселенная", "Мисс мира", "Мисс Супранэшнл" и "Мисс Земля".
Вторую строчку заняли Филиппины благодаря "Мисс Вселенной" Катрионе Грей. Следом расположилась Мексика, представительница которой Ванесса Понсе де Леон получила титул "Мисс Мира". Замыкают пятерку лидеров ЮАР и Вьетнам.
Также в десятку попали США, Таиланд, Пуэрто-Рико, Колумбия и Индонезия.
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