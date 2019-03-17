Посольство России назвало позором шествие легионеров "Ваффен СС" в Риге

Шествие прошло в латвийской столице в субботу, в нем приняли участие около 1 тысячи человек.

КИШИНЕВ, 17 мар - Sputnik. Российское посольство в Латвии раскритиковало шествие легионеров "Ваффен СС" и их сторонников в Риге, назвав его "позором".

"Позор! В центре европейской столицы опять с почестями "маршируют" бывшие легионеры "Ваффен СС" и их приспешники. И это в преддверии 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков!", - пишет посольство в Twitter, передает РИА Новости.

"Что уж удивляться, ведь демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии так и осталась безнаказанной", - добавили в миссии.

© Sputnik / Ilya Pitalev МИД РФ призывает мир обратить внимание на героизацию нацизма в Латвии

Каждый год 16 марта в латвийской столице проходит шествие участников латышского легиона "Ваффен СС" и их сторонников. В мероприятии, которое вызывает недовольство и возмущение антифашистских организаций во всем мире, обычно принимают участие несколько сотен человек.

Латышский легион СС был создан командованием нацистской Германии в годы Второй мировой войны в оккупированной Латвии из двух гренадерских дивизий. Позднее понятие "латышский легион" применялось для обозначения всех, проходящих службу в латышских воинских формированиях "Ваффен СС", включая полицейские батальоны. Подразделения легиона 16 марта 1944 года вступили в бой с Красной армией в районе реки Великой у города Остров Псковской области. Именно поэтому день легионеров отмечается в Латвии 16 марта. Всего в рядах латышского легиона было около 150 тысяч человек.

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