Пока вы спали: драка во Флорештах, смерть музыканта, детали катастрофы Boeing

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Во Флорештском районе 56-летняя женщина скончалась от потери крови после ранения, которое она нанесла сама себе. Скорая помощь не смогла помочь несчастной, женщина скончалась ещё до приезда медиков.

Причиной трагедии, которая разыгралась в селе Гиндешты, стали алкоголь и ссора с дочерью. Женщины вместе выпивали, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт, в результате которого мать в состоянии аффекта поранила себя ножом в ногу. Остановить кровотечение пьяная дочь не сумела. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Саудовский министр предупредил о вреде новых санкций против России

Возможные новые санкции США против России, если будут приняты, отразятся на всем мире, заявил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, которого цитирует РИА Новости.

"Россия — большой поставщик газа в Европу, нефти — в Китай. Если это случится, это отразится на Европе, Китае и всем мире", — сказал министр.

По его словам, Саудовская Аравия позитивно смотрит на сотрудничество с Россией, страны предпринимают правильные совместные шаги для стабилизации рынка.

"Россия — значительный поставщик энергоресурсов, технологический лидер, занимает важное место в космической отрасли и так далее. Мы сидим за одним круглым столом с Россией и другими производителями, обсуждая, как стабилизировать глобальный рынок нефти", — сказал аль-Фалих.

Умер автор музыки к фильму "Криминальное чтиво" Дик Дейл

В США умер музыкант Дик Дейл, автор известного сингла Misirlou, написанного для фильма Квентина Тарантино "Криминальное чтиво". Об этом сообщил музыкант Брайан Уилсон в своем Twitter.

I’m sorry to hear about Dick Dale passing. Dick’s guitar playing was a big influence on all of us, and we covered “Misirlou” on our Surfin’ USA album in ‘63. Love & Mercy to Dick’s family. pic.twitter.com/QPd2wzo7zB — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 18 марта 2019 г.

Музыкант скончался на 82-м году. Дик Дейл известен как основоположник стиля "серф-рок" - американской инструментальной музыки, популярной в США в 1960-е годы.

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Его настоящее имя - Ричард Энтони Монсур. Он родился в 1937 году в Бостоне (США). Свою музыкальную карьеру Дейл начал в 1959 году, а первый альбом выпустил в 1962 году. В общей сложности за всю карьеру он выпустил 11 альбомов и 14 сборников песен, неоднократно принимал участие в музыкальных и ток-шоу, а также исполнял роль самого себя в телесериалах и фильмах.

Данные самописцев показали сходство двух катастроф Boeing 737 MAX

Анализ данных бортовых самописцев разбившегося в Эфиопии самолета авиакомпании Ethiopian Airlines Boeing 737 Max 8 свидетельствует о сходстве крушения с катастрофой лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air.

Об этом говорится на странице Министерства транспорта Эфиопии в Facebook.

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Министр Дагмавит Могес выступила после того, как французское бюро по расследованию авиакатастроф BEA направило эфиопским властям данные с речевого самописца и регистратора полетных данных разбившегося самолета.

Глава ведомства заявила, что новая информация помогла выявить "отчетливые сходства" между двумя катастрофами. При этом она отказалась предоставить конкретные данные, в том числе о том, работало ли на эфиопском самолете новое программное обеспечение Boeing, которое могло быть причиной катастрофы борта Lion Air.

Новая информация будет предметом дальнейшего изучения в ходе расследования. Также министр отметила, что данные проверили следователи из Эфиопии и США.

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