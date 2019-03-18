Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе отношения с Молдовой

Главы МИД стран ЕС обсудят на переговорах в понедельник в преддверии евросаммита 21-22 марта отношения с Китаем, а также ситуацию в Венесуэле, Сирии и Молдове.

КИШИНЕВ, 18 мар – Sputnik. Одной из тем переговоров глав МИД ЕС в преддверии евросаммита 21-22 марта станет ситуация в Молдове, которая сложилась после парламентских выборов.

"Одной из тем станут политические перспективы взаимодействия с Молдовой после парламентских выборов 24 февраля. Министры в контексте парламентских выборов оценят их влияние на будущие отношения, - сказал источник РИА Новости, добавив, что в ЕС отмечают "ухудшение демократических стандартов", в первую очередь, в связи с выборами в Кишиневе, а также отсутствие прогресса по делу о крупном банковском мошенничестве.

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При этом министры, как ожидается, подтвердят готовность работать с будущим правительством Молдовы, но также заявят о необходимости соблюдения демократических стандартов.

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