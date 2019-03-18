Руководитель портала РИА Новости Вышинский этапирован из Херсона в Киев

По словам адвоката, что в камере с Кириллом Вышинским находятся еще четверо или пятеро человек.

КИШИНЕВ, 18 мар - Sputnik. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

"Его привезли в четверг, он тут находится уже четыре дня. Но выходные были, я только сегодня к нему попал. Я только от него вышел, он сейчас уже в Лукьяновском СИЗО (Киева)", - сообщил Доманский, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, Вышинский "находится в ужаснейших условиях".

"Его поселили в камеру, в которой нет света. Нет матрасов, он спит прямо на шконке. Я так понимаю, что специально сделано – это связано с отношением к таким людям, политическим заключенным. Чтобы продемонстрировать отношение к политическим заключенным. Мы сейчас пытаемся уточнить, с какой целью нарушены его права как задержанного", - отметил Доманский.

Адвокат рассказал, что в камере с Вышинским находятся еще четверо или пятеро человек. Сейчас защита журналиста изучает возможность подать жалобу на условия его содержания. Кроме того, защита опасается, что условия содержания повлияют на состояние здоровья Вышинского. "Пока удовлетворительное", - охарактеризовал его состояние адвокат.

Доманский также рассказал, что само этапирование прошло нормально.

© Sputnik / Стрингер Представитель ОБСЕ по СМИ призвал освободить Вышинского

"Он сам побывал в Одессе в месте, где сидел (Григорий) Котовский. Не в камере Котовского, но пытался ее найти. Пересылочный каторжанский пункт", - сказал он.

Кассационный суд Верховного суда Украины 20 марта в 11.00 мск рассмотрит жалобу Вышинского на арест. Кроме того, 26 марта ожидается начало рассмотрения его дела в Подольском суде Киева.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского. Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

© Sputnik / Стрингер Москалькова попросила ООН, СЕ и ОБСЕ помочь в освобождении Вышинского

Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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