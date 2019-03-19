Пока вы спали: перенос даты выборов в Гагаузии, подробности смерти Началовой

КИШИНЕВ, 19 мар - Sputnik. Депутаты Народного собрания перенесли дату выборов башкана автономии на 30 июня, несмотря на то, что в сентябре прошлого года сами же назначили голосование на 19 мая.

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Решение было принято на специальном заседании Народного собрания, открытого по инициативе депутата НСГ Сергея Чернева.

В НАСА зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем

В декабре над Беринговым морем у берегов Камчатки взорвался метеорит мощностью в десять бомб, сброшенных на Хиросиму, отмечают в НАСА.

Этот взрыв стал вторым по мощности за последнее столетие и уступает только падению челябинского метеорита в 2013 году.

Метеорит взорвался в 26 километрах над поверхностью Земли. Его засекли американские военные спутники.

© Sputnik / Alexander Imedashvili Погодные рекорды Молдовы 19 марта

По словам сотрудника НАСА Линдли Джонсона, метеорит взорвался неподалеку от линии маршрута, которым пользуются гражданские самолеты, поэтому сейчас исследователи опрашивают авиакомпании на предмет возможных свидетелей случившегося.

Бывший муж Началовой прокомментировал ее смерть

Бывший муж певицы Юлии Началовой экс-футболист российской сборной и московского ЦСКА Евгений Алдонин в интервью программе "Пусть говорят" прокомментировал смерть артистки.

По его словам, он узнал о кончине певицы, когда был в командировке в другом городе.

"Родители (Началовой. – Прим. ред.) мне говорили, что всё под контролем, никто даже не волновался особо. Я просто попросил держать меня в курсе каждый день", – сказал Алдонин.

Потом мать артистки Началовой, что ее ввели в искусственную кому, а позже она сообщила о смерти дочери.

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"Когда родители хоронят своих детей – это страшно. Задаешься вопросом "почему и как, и зачем?" – добавил спортсмен.

Также Алдонин рассказал, что лично сообщил их дочери о смерти Началовой.

Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Как сообщил отец певицы, причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом. С 2006 по 2011 год она была замужем за Евгением Алдониным. От брака у пары осталась дочь.

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