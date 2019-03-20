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Весеннее равноденствие 2019: чего ожидать в эти сутки

© Sputnik / Alexey Filippov
В мире
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День, знаменующий приход весны и начало теплого сезона, известный как Весеннее равноденствие, наступит в четверг, 21 марта

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. Весеннее равноденствие – это момент, после которого Солнце начинает свое движение из Южного в сторону Северного полушария.

© Fotolia / Ferumov
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Таким образом, в Северном полушарии наступает так называемая "астрономическая" весна, а в Южном – астрономическая осень.

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Чтобы лучше понимать логику времен года, представьте себе Солнце как шар, который движется по кругу, разбитом на четыре сектора: весеннего и осеннего равноденствий и летнего и зимнего солнцестояния.

Время, за которое солнце перемещается из одного сектора в другой, и принято называть сезоном или временем года.

У всех народов день Весеннего равноденствия имел мистический, религиозный статус, и твердо ассоциировался с Солнцем и возрождением природы. Это был праздник долгожданной встречи с весной, который нес с собой радость, плодородие, красоту и богатство.

В этот день стоит избегать дурных мыслей, не ссориться, не сплетничать и не обижаться – эти правила, вообще, нужно соблюдать каждый день, но 21 марта, на день Весеннего равноденствия, относиться к своим мыслям нужно с особенным вниманием.

© Sputnik / Aleksey Malgavko
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Наши предки приговаривали – не делай зла, и Солнце тебе воздаст. Считалось, что в весеннее равноденствие в каждом человеке поселяется мощная энергия всемогущего Солнца, которая позволяет воплощать в жизнь любые добрые задумки.

Народные поверья рекомендуют подходить к празднованию весеннего равноденствия с чистыми мыслями, полностью разобравшись в себе.

Другими словами, войти в Новый год нужно так же – обновленным и свежим.

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Теги:
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