Пока вы спали: аварийная посадка лайнера в Тегеране, сбор подписей в Кишиневе

КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В Кишиневе вовсю идет сбор подписей в поддержку установки мусорных контейнеров и баков.
Дело в том, что проблема мусорных баков в парках и лесах остается открытой. Кишиневцы решили собрать подписи, чтобы столичная мэрия установила мусорные контейнеры. В пресс-службе столичного муниципалитета заверили: мусорки установят там, где их нет, но где именно и о каком количестве идет речь – пока неизвестно.
Штрафы за шумные свадьбы
Правительство утвердило Санитарный регламент о нормах допустимого уровня шума и вибрации при осуществлении внутренней торговой деятельности, направленный на защиту населения.
В частности, в Молдове запрещается размещение торговых единиц, использующих музыкальное сопровождение (дискобары, залы торжеств и другие подобные единицы), в жилых домах, образовательных учреждениях, медицинских учреждениях или культовых местах.
Торговые единицы, использующие музыкальное сопровождение, обязаны применять необходимые меры для звукоизоляции в целях соблюдения нормативов допустимого уровня шума и вибрации с тем, чтобы не причинять беспокойства проживающим в зоне или в населенном пункте, где они находятся.
Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте
Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте, сообщила газета Algemeen Dagblad.
По данным издания, сейчас устанавливается роль 40-летнего мужчины в происшествии.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. Погибли три человека, еще пять пострадали.
Позднее полиция задержала 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша. В автомобиле, на котором он скрылся с места преступления, нашли записку. Портал Dutch News со ссылкой на прокуратуру сообщил, что записка позволяет предположить террористический характер инцидента.
В свою очередь, агентство Anadolu сообщало, что Таныш мог открыть стрельбу из-за семейных проблем.
Американский самолет засекли вблизи российских баз в Сирии
Американский военный самолет провел разведку неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.
16:10 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 19 марта 2019 г.
Патрульный противолодочный самолёт, #Boeing P-8A #Poseidon, ВМС США🇺🇸(VP-26) , с бортовым номером 168857, взлетевший с авиабазы #Sigonella🇮🇹, патрулирование в районе Латакии🇸🇾↔️Ливана🇱🇧.#USNAVY #P8A pic.twitter.com/q39uUTSs6e
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Воздушное судно было замечено в районе сирийской Латакии и побережья Ливана. Полет проходил на высоте 6,6 километра над землей, скорость движения составила 732,7 километра в час. Boeing несколько раз облетел указанную территорию.
Опубликовано видео аварийной посадки лайнера в аэропорту Тегерана
В Сети появилось видео аварийной посадки самолета компании Iran Air в тегеранском аэропорту Мехрабад.
На записи можно увидеть пламя, которое охватывает разные части совершающего посадку лайнера.
По данным агентства Синьхуа, причиной аварийной посадки самолета, вылетевшего с острова Киш и направлявшегося в Тегеран, стали неполадки с посадочными устройствами.
A #Fokker 100 belonging to #IranAir caught fire on landing at #Tehran's Mehrabad Airport on Tuesday but all 100 passengers were evacuated without injury.— Hossein Aghaie (@Haghaie) 19 марта 2019 г.
The pilot was unable to open the back wheels of the plane.#sanctions #Iran pic.twitter.com/f7RXD9yxiX
В результате происшествия никто не пострадал, возгорание лайнера было ликвидировано сотрудниками пожарной службы.
Международный аэропорт Мехрабад является одним из двух аэропортов Тегерана.
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