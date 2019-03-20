Пока вы спали: аварийная посадка лайнера в Тегеране, сбор подписей в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 20 мар - Sputnik. В Кишиневе вовсю идет сбор подписей в поддержку установки мусорных контейнеров и баков.

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Дело в том, что проблема мусорных баков в парках и лесах остается открытой. Кишиневцы решили собрать подписи, чтобы столичная мэрия установила мусорные контейнеры. В пресс-службе столичного муниципалитета заверили: мусорки установят там, где их нет, но где именно и о каком количестве идет речь – пока неизвестно.

Штрафы за шумные свадьбы

Правительство утвердило Санитарный регламент о нормах допустимого уровня шума и вибрации при осуществлении внутренней торговой деятельности, направленный на защиту населения.

В частности, в Молдове запрещается размещение торговых единиц, использующих музыкальное сопровождение (дискобары, залы торжеств и другие подобные единицы), в жилых домах, образовательных учреждениях, медицинских учреждениях или культовых местах.

© Sputnik / Yana Zaharova Погодные рекорды Молдовы 20 марта

Торговые единицы, использующие музыкальное сопровождение, обязаны применять необходимые меры для звукоизоляции в целях соблюдения нормативов допустимого уровня шума и вибрации с тем, чтобы не причинять беспокойства проживающим в зоне или в населенном пункте, где они находятся.

Полиция задержала еще одного подозреваемого в стрельбе в Утрехте

Полиция Нидерландов задержала еще одного подозреваемого в причастности к стрельбе в Утрехте, сообщила газета Algemeen Dagblad.

По данным издания, сейчас устанавливается роль 40-летнего мужчины в происшествии.

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В понедельник неизвестный открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. Погибли три человека, еще пять пострадали.

Позднее полиция задержала 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таныша. В автомобиле, на котором он скрылся с места преступления, нашли записку. Портал Dutch News со ссылкой на прокуратуру сообщил, что записка позволяет предположить террористический характер инцидента.

В свою очередь, агентство Anadolu сообщало, что Таныш мог открыть стрельбу из-за семейных проблем.

Американский самолет засекли вблизи российских баз в Сирии

Американский военный самолет провел разведку неподалеку от российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в порту Тартус. Об этом свидетельствуют данные авиационного ресурса PlaneRadar.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168857 поднялся в небо с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Воздушное судно было замечено в районе сирийской Латакии и побережья Ливана. Полет проходил на высоте 6,6 километра над землей, скорость движения составила 732,7 километра в час. Boeing несколько раз облетел указанную территорию.

Опубликовано видео аварийной посадки лайнера в аэропорту Тегерана

В Сети появилось видео аварийной посадки самолета компании Iran Air в тегеранском аэропорту Мехрабад.

На записи можно увидеть пламя, которое охватывает разные части совершающего посадку лайнера.

По данным агентства Синьхуа, причиной аварийной посадки самолета, вылетевшего с острова Киш и направлявшегося в Тегеран, стали неполадки с посадочными устройствами.

A #Fokker 100 belonging to #IranAir caught fire on landing at #Tehran's Mehrabad Airport on Tuesday but all 100 passengers were evacuated without injury.



The pilot was unable to open the back wheels of the plane.#sanctions #Iran pic.twitter.com/f7RXD9yxiX — Hossein Aghaie (@Haghaie) 19 марта 2019 г.

В результате происшествия никто не пострадал, возгорание лайнера было ликвидировано сотрудниками пожарной службы.

Международный аэропорт Мехрабад является одним из двух аэропортов Тегерана.

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